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Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США - РИА Новости, 06.01.2024
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21:25 06.01.2024 (обновлено: 21:31 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/sotrudnichestvo-1919986876.html
Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США
Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США - РИА Новости, 06.01.2024
Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ханье договорились предпринять дальнейшие позитивные шаги в области... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:25
2024-01-06T21:31
в мире
греция
сша
кириакос мицотакис
энтони блинкен
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АФИНЫ, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ханье договорились предпринять дальнейшие позитивные шаги в области оборонного сотрудничества, сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам переговоров. Мицотакис принял Блинкена в субботу в своем доме в Ханье. За личной встречей премьера и госсекретаря последовала расширенная рабочая встреча. "В ходе встречи был дан всеобъемлющий обзор греко-американских отношений. Было подтверждено, что в контексте их отличного уровня в предстоящий период будут предприняты дальнейшие позитивные шаги в области оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении. Кроме того, премьер Греции и Блинкен обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, уделив особое внимание событиям на Ближнем Востоке. "Мицотакис выразил растущую озабоченность гуманитарной ситуацией в Газе и риском распространения кризиса со всеми вытекающими отсюда последствиями для региональной стабильности и безопасности. Премьер-министр вновь заявил о необходимости беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в Газу и подчеркнул, что решение может быть только политическим, основанным на решении о двух государствах в соответствии с резолюциями ООН", - сообщила пресс-служба. "Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен также обменялись мнениями о событиях на Украине. Госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала", - говорится в сообщении. Также обсуждалась ситуация в Восточном Средиземноморье, и Мицотакис подтвердил позицию Греции в пользу мирного разрешения споров и добрососедских отношений на основе международного права. С греческой стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Йоргиос Герапетритис, заместитель министра иностранных дел Александра Пападопулу, директор дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и специальный советник премьер-министра по вопросам международной политики и публичной дипломатии Аристотелия Пелони.
https://ria.ru/20240101/gretsiya-1919316825.html
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в мире, греция, сша, кириакос мицотакис, энтони блинкен, украина, оон
В мире, Греция, США, Кириакос Мицотакис, Энтони Блинкен, Украина, ООН
Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США

Мицотакис и Блинкен договорились о шагах в оборонном сотрудничестве Греции и США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ханье договорились предпринять дальнейшие позитивные шаги в области оборонного сотрудничества, сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам переговоров.
Мицотакис принял Блинкена в субботу в своем доме в Ханье. За личной встречей премьера и госсекретаря последовала расширенная рабочая встреча.
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"В ходе встречи был дан всеобъемлющий обзор греко-американских отношений. Было подтверждено, что в контексте их отличного уровня в предстоящий период будут предприняты дальнейшие позитивные шаги в области оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, премьер Греции и Блинкен обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, уделив особое внимание событиям на Ближнем Востоке.
"Мицотакис выразил растущую озабоченность гуманитарной ситуацией в Газе и риском распространения кризиса со всеми вытекающими отсюда последствиями для региональной стабильности и безопасности. Премьер-министр вновь заявил о необходимости беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в Газу и подчеркнул, что решение может быть только политическим, основанным на решении о двух государствах в соответствии с резолюциями ООН", - сообщила пресс-служба.
"Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен также обменялись мнениями о событиях на Украине. Госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала", - говорится в сообщении.
Также обсуждалась ситуация в Восточном Средиземноморье, и Мицотакис подтвердил позицию Греции в пользу мирного разрешения споров и добрососедских отношений на основе международного права.
С греческой стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Йоргиос Герапетритис, заместитель министра иностранных дел Александра Пападопулу, директор дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и специальный советник премьер-министра по вопросам международной политики и публичной дипломатии Аристотелия Пелони.
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