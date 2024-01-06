https://ria.ru/20240106/sotrudnichestvo-1919986876.html

Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США

Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США - РИА Новости, 06.01.2024

Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ханье договорились предпринять дальнейшие позитивные шаги в области... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T21:25

2024-01-06T21:25

2024-01-06T21:31

в мире

греция

сша

кириакос мицотакис

энтони блинкен

украина

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg

АФИНЫ, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ханье договорились предпринять дальнейшие позитивные шаги в области оборонного сотрудничества, сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам переговоров. Мицотакис принял Блинкена в субботу в своем доме в Ханье. За личной встречей премьера и госсекретаря последовала расширенная рабочая встреча. "В ходе встречи был дан всеобъемлющий обзор греко-американских отношений. Было подтверждено, что в контексте их отличного уровня в предстоящий период будут предприняты дальнейшие позитивные шаги в области оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении. Кроме того, премьер Греции и Блинкен обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, уделив особое внимание событиям на Ближнем Востоке. "Мицотакис выразил растущую озабоченность гуманитарной ситуацией в Газе и риском распространения кризиса со всеми вытекающими отсюда последствиями для региональной стабильности и безопасности. Премьер-министр вновь заявил о необходимости беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в Газу и подчеркнул, что решение может быть только политическим, основанным на решении о двух государствах в соответствии с резолюциями ООН", - сообщила пресс-служба. "Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен также обменялись мнениями о событиях на Украине. Госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала", - говорится в сообщении. Также обсуждалась ситуация в Восточном Средиземноморье, и Мицотакис подтвердил позицию Греции в пользу мирного разрешения споров и добрососедских отношений на основе международного права. С греческой стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Йоргиос Герапетритис, заместитель министра иностранных дел Александра Пападопулу, директор дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и специальный советник премьер-министра по вопросам международной политики и публичной дипломатии Аристотелия Пелони.

https://ria.ru/20240101/gretsiya-1919316825.html

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

греция

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, сша, кириакос мицотакис, энтони блинкен, украина, оон