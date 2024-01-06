https://ria.ru/20240106/solnechnogorsk-1919925133.html
Монтаж теплообменника для котельной в Солнечногорске завершат к 13:00
Монтаж теплообменника для котельной в Солнечногорске завершат к 13:00 - РИА Новости, 06.01.2024
Монтаж теплообменника для котельной в Солнечногорске завершат к 13:00
Жители Солнечногорска заметно почувствуют тепло в домах после завершения монтажа нового теплообменника для котельной "Выстрел", работы планируют закончить к... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:06
2024-01-06T12:06
2024-01-06T12:48
солнечногорск
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общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Жители Солнечногорска заметно почувствуют тепло в домах после завершения монтажа нового теплообменника для котельной "Выстрел", работы планируют закончить к 13.00, сообщил глава горокруга Константин Михальков в своем официальном Telegram-канале. "Котельная "Выстрел". Работы на котельной не останавливались всю ночь, сейчас температура на выходе 54 градуса, давление на выходе - 4.4 атм. Для того, чтобы котельная быстрее набрала температуру, приняли решение установить новый теплообменник - в 5.40 его уже привезли на объект, специалисты ЦЖКУ ведут монтаж, к 13 часам планируют завершить. После его установки жители сразу же почувствуют, что заметно станет теплее", - отметил глава. Сообщая информацию по сетям, глава горокруга добавил, что специалисты обнаружили новую утечку рядом с одним из домов, бригада ИКЖКХ на месте и уже ведёт работы, но это не влияет на работу котельной. На котельной "Ржавки" была зафиксирована утечка на одном из котлов, его вынужденно останавливали. В 4.30 аварийные работы завершили, котельная набирает температуру. "Котельная "Ложки". Все котлы в работе, но пока котельная выдаёт заниженные параметры. Работы на котельной не завершились, на месте сейчас работают специалисты "Газпром теплоэнерго" и Мытищинской теплосети. Сам буду скоро на объекте, с места доложу подробнее", - сообщил Михальков. Котельная "Набережная" сейчас работает на трех котлах, не останавливалась, выдаёт пониженные параметры, есть потери на трассе. В 1.40 устранили утечку на доме 17 на Безверхова, сейчас обследуют трассу на предмет утечек, после сразу же приступят к устранению.
https://ria.ru/20240106/podolsk-1919922104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнечногорск, газпром, общество
Солнечногорск, Газпром, Общество
Монтаж теплообменника для котельной в Солнечногорске завершат к 13:00
Монтаж теплообменника для котельной "Выстрел" в Солнечногорске завершат к 13:00
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Жители Солнечногорска заметно почувствуют тепло в домах после завершения монтажа нового теплообменника для котельной "Выстрел", работы планируют закончить к 13.00, сообщил глава горокруга Константин Михальков в своем официальном Telegram-канале
.
«
"Котельная "Выстрел". Работы на котельной не останавливались всю ночь, сейчас температура на выходе 54 градуса, давление на выходе - 4.4 атм. Для того, чтобы котельная быстрее набрала температуру, приняли решение установить новый теплообменник - в 5.40 его уже привезли на объект, специалисты ЦЖКУ ведут монтаж, к 13 часам планируют завершить. После его установки жители сразу же почувствуют, что заметно станет теплее", - отметил глава.
Сообщая информацию по сетям, глава горокруга добавил, что специалисты обнаружили новую утечку рядом с одним из домов, бригада ИКЖКХ на месте и уже ведёт работы, но это не влияет на работу котельной.
На котельной "Ржавки" была зафиксирована утечка на одном из котлов, его вынужденно останавливали. В 4.30 аварийные работы завершили, котельная набирает температуру.
"Котельная "Ложки". Все котлы в работе, но пока котельная выдаёт заниженные параметры. Работы на котельной не завершились, на месте сейчас работают специалисты "Газпром
теплоэнерго" и Мытищинской теплосети. Сам буду скоро на объекте, с места доложу подробнее", - сообщил Михальков.
Котельная "Набережная" сейчас работает на трех котлах, не останавливалась, выдаёт пониженные параметры, есть потери на трассе. В 1.40 устранили утечку на доме 17 на Безверхова, сейчас обследуют трассу на предмет утечек, после сразу же приступят к устранению.
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