https://ria.ru/20240106/solnechnogorsk-1919925133.html

Монтаж теплообменника для котельной в Солнечногорске завершат к 13:00

Монтаж теплообменника для котельной в Солнечногорске завершат к 13:00 - РИА Новости, 06.01.2024

Монтаж теплообменника для котельной в Солнечногорске завершат к 13:00

Жители Солнечногорска заметно почувствуют тепло в домах после завершения монтажа нового теплообменника для котельной "Выстрел", работы планируют закончить к... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:06

2024-01-06T12:06

2024-01-06T12:48

солнечногорск

газпром

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919928565_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_444cc30430eff87ff974c417f6521aa3.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Жители Солнечногорска заметно почувствуют тепло в домах после завершения монтажа нового теплообменника для котельной "Выстрел", работы планируют закончить к 13.00, сообщил глава горокруга Константин Михальков в своем официальном Telegram-канале. "Котельная "Выстрел". Работы на котельной не останавливались всю ночь, сейчас температура на выходе 54 градуса, давление на выходе - 4.4 атм. Для того, чтобы котельная быстрее набрала температуру, приняли решение установить новый теплообменник - в 5.40 его уже привезли на объект, специалисты ЦЖКУ ведут монтаж, к 13 часам планируют завершить. После его установки жители сразу же почувствуют, что заметно станет теплее", - отметил глава. Сообщая информацию по сетям, глава горокруга добавил, что специалисты обнаружили новую утечку рядом с одним из домов, бригада ИКЖКХ на месте и уже ведёт работы, но это не влияет на работу котельной. На котельной "Ржавки" была зафиксирована утечка на одном из котлов, его вынужденно останавливали. В 4.30 аварийные работы завершили, котельная набирает температуру. "Котельная "Ложки". Все котлы в работе, но пока котельная выдаёт заниженные параметры. Работы на котельной не завершились, на месте сейчас работают специалисты "Газпром теплоэнерго" и Мытищинской теплосети. Сам буду скоро на объекте, с места доложу подробнее", - сообщил Михальков. Котельная "Набережная" сейчас работает на трех котлах, не останавливалась, выдаёт пониженные параметры, есть потери на трассе. В 1.40 устранили утечку на доме 17 на Безверхова, сейчас обследуют трассу на предмет утечек, после сразу же приступят к устранению.

https://ria.ru/20240106/podolsk-1919922104.html

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

солнечногорск, газпром, общество