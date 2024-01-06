https://ria.ru/20240106/pirotekhnika-1919949326.html
Спасатели предупредили об опасности хранения пиротехники в карманах
Спасатели предупредили об опасности хранения пиротехники в карманах - РИА Новости, 06.01.2024
Спасатели предупредили об опасности хранения пиротехники в карманах
Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать ее с рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:21
2024-01-06T15:21
2024-01-06T15:21
общество
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новый год
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать ее с рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, рассказали РИА Новости в Главном управлении гражданской защиты Московской области. Спасатели рассказали, как правильно запустить пиротехнику, чтобы не омрачить праздник. "Что делать нельзя? Носить пиротехнические изделия в карманах и разбирать их. Запускать фейерверки с рук или брать их во время работы. Запускать фейерверки в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении. Также категорически запрещается запуск пиротехники при сильном ветре, в направлении людей и домов, в помещениях и детям без присмотра взрослых. Кроме того, нельзя бросать фейерверки в огонь, наклоняться над ними во время работы или сразу после нее, пытаться повторно запустить несработавший салют, а также подходить к неисправному пиротехническому изделию раньше, чем через две минуты. В случае, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации с пиротехникой, звоните в единую службу спасения по номеру "112", рекомендуют спасатели.
https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919230425.html
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общество, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Новый год
Спасатели предупредили об опасности хранения пиротехники в карманах
Спасатели предупредили об опасности хранения новогодней пиротехники в карманах
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать ее с рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, рассказали РИА Новости в Главном управлении гражданской защиты Московской области.
Спасатели рассказали, как правильно запустить пиротехнику, чтобы не омрачить праздник.
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"Что делать нельзя? Носить пиротехнические изделия в карманах и разбирать их. Запускать фейерверки с рук или брать их во время работы. Запускать фейерверки в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
Также категорически запрещается запуск пиротехники при сильном ветре, в направлении людей и домов, в помещениях и детям без присмотра взрослых.
Кроме того, нельзя бросать фейерверки в огонь, наклоняться над ними во время работы или сразу после нее, пытаться повторно запустить несработавший салют, а также подходить к неисправному пиротехническому изделию раньше, чем через две минуты.
В случае, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации с пиротехникой, звоните в единую службу спасения по номеру "112", рекомендуют спасатели.
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