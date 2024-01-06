https://ria.ru/20240106/kosmos-1919926639.html
Астрономы узнали, на что похожи молодые галактики
Астрономы узнали, на что похожи молодые галактики - РИА Новости, 06.01.2024
Астрономы узнали, на что похожи молодые галактики
Молодые галактики вместо привычных дисков напоминают бананы, сообщила газета New York Times со ссылкой на исследование астрономов. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:27
2024-01-06T12:27
2024-01-06T13:02
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Молодые галактики вместо привычных дисков напоминают бананы, сообщила газета New York Times со ссылкой на исследование астрономов. "Согласно анализу новых изображений космического телескопа "Джеймс Уэбб", молодые галактики не похожи ни на диск, ни на яйцо. Они — бананы", — пишет издание. Ктакому предварительному выводу пришла команда астрономов, которой руководил постдокторант Колумбийского университета Вирадж Пандья. Ученые повторно изучили снимки более четырех тысяч молодых галактик, обнаруженных "Джеймсом Уэббом". По данным газеты, Пандья выступит с речью о своем открытии в Американском астрономическом обществе 10 января. Если результат работы не будет опровергнут, астрономы полагают, что открытие может значительно изменить существующую точку зрения о появлении и росте галактик, а также о воздействии темной материи, которая влияет на их формирование. По словам самого Пандьи, чьи слова приводит New York Times, астрономы оценивали изображения галактик пока только из одного участка космоса, но впоследствии перейдут на другие его сегменты, "что позволит находить галактики различных трехмерных форм по всему небу".
https://ria.ru/20230112/portal-1844197693.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, колумбийский университет
Наука, Космос - РИА Наука, Колумбийский университет
Астрономы узнали, на что похожи молодые галактики
Астрономы: молодые галактики похожи не на диски, а на бананы
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Молодые галактики вместо привычных дисков напоминают бананы, сообщила газета New York Times
со ссылкой на исследование астрономов.
"Согласно анализу новых изображений космического телескопа "Джеймс Уэбб", молодые галактики не похожи ни на диск, ни на яйцо. Они — бананы", — пишет издание.
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Ктакому предварительному выводу пришла команда астрономов, которой руководил постдокторант Колумбийского университета
Вирадж Пандья. Ученые повторно изучили снимки более четырех тысяч молодых галактик, обнаруженных "Джеймсом Уэббом".
По данным газеты, Пандья выступит с речью о своем открытии в Американском астрономическом обществе 10 января. Если результат работы не будет опровергнут, астрономы полагают, что открытие может значительно изменить существующую точку зрения о появлении и росте галактик, а также о воздействии темной материи, которая влияет на их формирование.
По словам самого Пандьи, чьи слова приводит New York Times, астрономы оценивали изображения галактик пока только из одного участка космоса, но впоследствии перейдут на другие его сегменты, "что позволит находить галактики различных трехмерных форм по всему небу".
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