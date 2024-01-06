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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 06.01.2024
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11:23 06.01.2024 (обновлено: 12:00 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/kharkov-1919920021.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 06.01.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:23
2024-01-06T12:00
в мире
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россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове", — указали в материале.Перед этим на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Ночью взрывы прогремели в Днепропетровске и Хмельницкой области.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240104/kharkov-1919656876.html
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в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове", — указали в материале.
Перед этим на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Ночью взрывы прогремели в Днепропетровске и Хмельницкой области.
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
4 января, 08:33
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
3 января, 23:45
 
В миреХарьковРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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