https://ria.ru/20240106/kharkov-1919920021.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 06.01.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:23

2024-01-06T11:23

2024-01-06T12:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове", — указали в материале.Перед этим на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Ночью взрывы прогремели в Днепропетровске и Хмельницкой области.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240104/kharkov-1919656876.html

https://ria.ru/20240103/kharkov-1919636546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины