https://ria.ru/20240106/kharkov-1919920021.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 06.01.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:23
2024-01-06T11:23
2024-01-06T12:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове", — указали в материале.Перед этим на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Ночью взрывы прогремели в Днепропетровске и Хмельницкой области.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240104/kharkov-1919656876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы