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Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат - РИА Новости, 06.01.2024
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Туризм
 
14:16 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/granitsa-1919939224.html
Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат
Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат - РИА Новости, 06.01.2024
Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат
Работа литовских пунктов пропуска на границе с РФ будет ограничена до 00.00 8 января в связи с работами по обслуживанию таможенной системы, говорится в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:16
2024-01-06T14:16
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работа литовских пунктов пропуска на границе с РФ будет ограничена до 00.00 8 января в связи с работами по обслуживанию таможенной системы, говорится в сообщении Росгранстроя. "Уважаемые перевозчики! Сообщаем о том, что с 04.00 6 января до 00.00 8 января 2024 г в литовских пунктах пропуска, в том числе Кибартай (на российской стороне пункт пропуска Чернышевское, Калининградская область) будут проводиться работы по обслуживанию таможенной системы. В этот период проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска будет ограничен", - указывает ведомство. В Росгранстрое пояснили, что транспорт с грузом в этот период пропускаться не будет, а без груза будет проходить контроль в штатном режиме. "Рекомендуем отменить или перенести заявку на транспортные средства с грузом в системе электронной очереди для пересечения границы в пункте пропуска Чернышевское в период проведения технических работ литовской стороной", - уточнили в ведомстве.
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новости - туризм, россия, росгранстрой, литва, калининградская область
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Росгранстрой, Литва, Калининградская область
Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат

Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат до 8 января

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкРоссийско-литовская граница
Российско-литовская граница - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Российско-литовская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работа литовских пунктов пропуска на границе с РФ будет ограничена до 00.00 8 января в связи с работами по обслуживанию таможенной системы, говорится в сообщении Росгранстроя.
"Уважаемые перевозчики! Сообщаем о том, что с 04.00 6 января до 00.00 8 января 2024 г в литовских пунктах пропуска, в том числе Кибартай (на российской стороне пункт пропуска Чернышевское, Калининградская область) будут проводиться работы по обслуживанию таможенной системы. В этот период проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска будет ограничен", - указывает ведомство.
В Росгранстрое пояснили, что транспорт с грузом в этот период пропускаться не будет, а без груза будет проходить контроль в штатном режиме.
"Рекомендуем отменить или перенести заявку на транспортные средства с грузом в системе электронной очереди для пересечения границы в пункте пропуска Чернышевское в период проведения технических работ литовской стороной", - уточнили в ведомстве.
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