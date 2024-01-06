https://ria.ru/20240106/granitsa-1919939224.html

Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат

Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат - РИА Новости, 06.01.2024

Работу литовских пунктов пропуска на границе с Россией ограничат

Работа литовских пунктов пропуска на границе с РФ будет ограничена до 00.00 8 января в связи с работами по обслуживанию таможенной системы, говорится в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:16

2024-01-06T14:16

2024-01-06T14:16

туризм

новости - туризм

россия

росгранстрой

литва

калининградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826296195_138:506:2879:2048_1920x0_80_0_0_bfd03433d18f2a30c933901cbb9f758c.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работа литовских пунктов пропуска на границе с РФ будет ограничена до 00.00 8 января в связи с работами по обслуживанию таможенной системы, говорится в сообщении Росгранстроя. "Уважаемые перевозчики! Сообщаем о том, что с 04.00 6 января до 00.00 8 января 2024 г в литовских пунктах пропуска, в том числе Кибартай (на российской стороне пункт пропуска Чернышевское, Калининградская область) будут проводиться работы по обслуживанию таможенной системы. В этот период проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска будет ограничен", - указывает ведомство. В Росгранстрое пояснили, что транспорт с грузом в этот период пропускаться не будет, а без груза будет проходить контроль в штатном режиме. "Рекомендуем отменить или перенести заявку на транспортные средства с грузом в системе электронной очереди для пересечения границы в пункте пропуска Чернышевское в период проведения технических работ литовской стороной", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231231/finlyandiya-1919259025.html

россия

литва

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, росгранстрой, литва, калининградская область