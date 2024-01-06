https://ria.ru/20240106/frantsiya-1919885936.html

Во Франции обанкротилось рекордное за шесть лет число предприятий

Во Франции обанкротилось рекордное за шесть лет число предприятий - РИА Новости, 06.01.2024

Во Франции обанкротилось рекордное за шесть лет число предприятий

Число закрывшихся в 2023 году предприятий во Франции стало рекордным с 2017 года, достигнув 55,5 тысячи, следует из отчета Банка Франции, опубликованного в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:12

2024-01-06T01:12

2024-01-06T05:51

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банк франции

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ПАРИЖ, 6 янв - РИА Новости. Число закрывшихся в 2023 году предприятий во Франции стало рекордным с 2017 года, достигнув 55,5 тысячи, следует из отчета Банка Франции, опубликованного в пятницу."Пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста два предприятия обанкротились в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень", - сообщается в отчете на сайте банка. На это повлиял значительный рост цен, в особенности — на энергетику, рост процентных ставок, что увеличило стоимость финансирования предприятий. Сорок три процента банкротств пришлось на торговые и строительные компании — в основном предприятия малого бизнеса. Однако, как отмечает Банк Франции, в прошлом году также закрылось множество крупных компаний — на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие. Отмечается, что число закрытий снизилось во время пандемии коронавируса — благодаря поддержке государства. Количество банкротств в период 2000-2009 годов в среднем составляло 49 тысяч в год, что существенно ниже, чем в 2023-м. В период же с 2010 по 2019 год оно превысило 59 тысяч, что было обусловлено тяжелой экономической ситуацией и медленным экономическим ростом.

https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915060694.html

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франция, банк франции