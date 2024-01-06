https://ria.ru/20240106/donetskoe-1919933235.html

ВС России на Донецком направлении отразили две контратаки ВСУ

ВС России на Донецком направлении отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024

ВС России на Донецком направлении отразили две контратаки ВСУ

Российские войска на донецком направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:21

2024-01-06T13:21

2024-01-06T13:21

специальная военная операция на украине

россия

киев

клещеевка

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две контратаки противника в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919909634.html

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клещеевка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, клещеевка, вооруженные силы украины, безопасность