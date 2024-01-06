https://ria.ru/20240106/donetskoe-1919933235.html
ВС России на Донецком направлении отразили две контратаки ВСУ
ВС России на Донецком направлении отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
ВС России на Донецком направлении отразили две контратаки ВСУ
Российские войска на донецком направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:21
2024-01-06T13:21
2024-01-06T13:21
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две контратаки противника в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
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россия, киев, клещеевка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России на Донецком направлении отразили две контратаки ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных на Донецком направлении
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две контратаки противника в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка
и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
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