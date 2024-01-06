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В молдавской Паланке закрыли центр помощи беженцам с Украины

В молдавской Паланке закрыли центр помощи беженцам с Украины - РИА Новости, 06.01.2024

В молдавской Паланке закрыли центр помощи беженцам с Украины

Временный центр помощи беженцам с Украины, расположенный возле контрольно-пропускного пункта на молдавско-украинской границе в городе Паланка в Молдавии,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T16:15

2024-01-06T16:15

2024-01-06T16:21

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КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Временный центр помощи беженцам с Украины, расположенный возле контрольно-пропускного пункта на молдавско-украинской границе в городе Паланка в Молдавии, прекратил свою деятельность, решение было принято после окончания режима чрезвычайного положения в стране, сообщили в Telegram-канале Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдавии. "Временный лагерь, предназначенный для притока иностранных граждан, прекратил свою деятельность, а сотрудники ГИЧС вывозят всю инфраструктуру, оперативную базу, гигиенические модули, палатки, а также техническое и электрооборудование, которое в течение двух лет были полностью пригодны для размещения беженцев… Решение было принято после окончания чрезвычайного положения в Республике Молдова", - говорится в сообщении, размещенном ГИЧС. Уточняется, что центр открылся 24 февраля 2022 года, за время работы он принял 9 258 беженцев с Украины, в нем было размещено 6 229 человек. "Здесь людям было предоставлено жилье, питание, медицинская помощь, а также оказана помощь в процессе размещения в Республике Молдова", - поясняется в сообщении. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима чрезвычайного положения. Действие режима ЧП истекло 30 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20231227/moldaviya-1918591587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, украина