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В молдавской Паланке закрыли центр помощи беженцам с Украины - РИА Новости, 06.01.2024
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16:15 06.01.2024 (обновлено: 16:21 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/bezhentsy-1919954676.html
В молдавской Паланке закрыли центр помощи беженцам с Украины
В молдавской Паланке закрыли центр помощи беженцам с Украины - РИА Новости, 06.01.2024
В молдавской Паланке закрыли центр помощи беженцам с Украины
Временный центр помощи беженцам с Украины, расположенный возле контрольно-пропускного пункта на молдавско-украинской границе в городе Паланка в Молдавии,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T16:15
2024-01-06T16:21
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КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Временный центр помощи беженцам с Украины, расположенный возле контрольно-пропускного пункта на молдавско-украинской границе в городе Паланка в Молдавии, прекратил свою деятельность, решение было принято после окончания режима чрезвычайного положения в стране, сообщили в Telegram-канале Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдавии. "Временный лагерь, предназначенный для притока иностранных граждан, прекратил свою деятельность, а сотрудники ГИЧС вывозят всю инфраструктуру, оперативную базу, гигиенические модули, палатки, а также техническое и электрооборудование, которое в течение двух лет были полностью пригодны для размещения беженцев… Решение было принято после окончания чрезвычайного положения в Республике Молдова", - говорится в сообщении, размещенном ГИЧС. Уточняется, что центр открылся 24 февраля 2022 года, за время работы он принял 9 258 беженцев с Украины, в нем было размещено 6 229 человек. "Здесь людям было предоставлено жилье, питание, медицинская помощь, а также оказана помощь в процессе размещения в Республике Молдова", - поясняется в сообщении. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима чрезвычайного положения. Действие режима ЧП истекло 30 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20231227/moldaviya-1918591587.html
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
В молдавской Паланке закрыли центр помощи беженцам с Украины

В молдавской Паланке закрыли временный центр помощи беженцам с Украины

© IGSU al MAI al RM/TelegramСотрудники ГИЧС вывозят всю инфраструктуру временного центра помощи беженцам с Украины возле контрольно-пропускного пункта на молдавско-украинской границе в городе Паланка в Молдавии. 6 января 2024
Сотрудники ГИЧС вывозят всю инфраструктуру временного центра помощи беженцам с Украины возле контрольно-пропускного пункта на молдавско-украинской границе в городе Паланка в Молдавии. 6 января 2024
© IGSU al MAI al RM/Telegram
Сотрудники ГИЧС вывозят всю инфраструктуру временного центра помощи беженцам с Украины возле контрольно-пропускного пункта на молдавско-украинской границе в городе Паланка в Молдавии. 6 января 2024
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КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Временный центр помощи беженцам с Украины, расположенный возле контрольно-пропускного пункта на молдавско-украинской границе в городе Паланка в Молдавии, прекратил свою деятельность, решение было принято после окончания режима чрезвычайного положения в стране, сообщили в Telegram-канале Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдавии.
"Временный лагерь, предназначенный для притока иностранных граждан, прекратил свою деятельность, а сотрудники ГИЧС вывозят всю инфраструктуру, оперативную базу, гигиенические модули, палатки, а также техническое и электрооборудование, которое в течение двух лет были полностью пригодны для размещения беженцев… Решение было принято после окончания чрезвычайного положения в Республике Молдова", - говорится в сообщении, размещенном ГИЧС.
Уточняется, что центр открылся 24 февраля 2022 года, за время работы он принял 9 258 беженцев с Украины, в нем было размещено 6 229 человек. "Здесь людям было предоставлено жилье, питание, медицинская помощь, а также оказана помощь в процессе размещения в Республике Молдова", - поясняется в сообщении.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима чрезвычайного положения. Действие режима ЧП истекло 30 декабря 2023 года.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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27 декабря 2023, 23:48
 
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