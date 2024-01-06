https://ria.ru/20240106/avariya-1919939802.html

На МКАД загорелась машина, движение затруднено

На МКАД загорелась машина, движение затруднено - РИА Новости, 06.01.2024

На МКАД загорелась машина, движение затруднено

Машина загорелась на внутренней стороне 21-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:21

2024-01-06T14:21

2024-01-06T14:21

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Машина загорелась на внутренней стороне 21-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. "На внутренней стороне 21-го километра МКАД (в сторону Каширского шоссе) произошло возгорание автомобиля ... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

москва

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2024

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происшествия, москва, авто