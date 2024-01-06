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На МКАД загорелась машина, движение затруднено - РИА Новости, 06.01.2024
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14:21 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/avariya-1919939802.html
На МКАД загорелась машина, движение затруднено
На МКАД загорелась машина, движение затруднено - РИА Новости, 06.01.2024
На МКАД загорелась машина, движение затруднено
Машина загорелась на внутренней стороне 21-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:21
2024-01-06T14:21
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Машина загорелась на внутренней стороне 21-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. "На внутренней стороне 21-го километра МКАД (в сторону Каширского шоссе) произошло возгорание автомобиля ... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
На МКАД загорелась машина, движение затруднено

Дептранс: в Москве на МКАД загорелась машина, движение затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Машина загорелась на внутренней стороне 21-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает департамент транспорта столицы.
"На внутренней стороне 21-го километра МКАД (в сторону Каширского шоссе) произошло возгорание автомобиля ... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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