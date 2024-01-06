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Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении пехоту и технику ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 06.01.2024 (обновлено: 06:54 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/artilleriya-1919893991.html
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении пехоту и технику ВСУ
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении пехоту и технику ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении пехоту и технику ВСУ
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные бронетехнику и пехоту... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:05
2024-01-06T06:54
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные бронетехнику и пехоту противника на позициях ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции с личным составом и скопление бронетехники ВСУ", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что координаты цели были переданы в командный пункт для дальнейшего уничтожения. "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции с личным составом и боевые бронированные машины ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве. Командир орудия с позывным "Жорик" в ходе боевой работы рассказал, какие цели поражает его орудие и кому приходится противодействовать в ходе выполнения боевых задач. "Работаем интенсивно сейчас по скоплению боевой техники и живой силе ВСУ. Противник маневрирует, но мы, в свою очередь, стараемся быстро и точно отработать по нему. Новые координаты приходят постоянно. Первый выстрел пристрелочный, а остальные, с корректировкой, используя беспилотники разведчиков, - точно в цель", - цитирует его Минобороны.
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919892365.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении пехоту и технику ВСУ

Бойцы группировки "Запад" поразили на Купянском участке пехоту и технику ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные бронетехнику и пехоту противника на позициях ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции с личным составом и скопление бронетехники ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что координаты цели были переданы в командный пункт для дальнейшего уничтожения. "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции с личным составом и боевые бронированные машины ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
Командир орудия с позывным "Жорик" в ходе боевой работы рассказал, какие цели поражает его орудие и кому приходится противодействовать в ходе выполнения боевых задач. "Работаем интенсивно сейчас по скоплению боевой техники и живой силе ВСУ. Противник маневрирует, но мы, в свою очередь, стараемся быстро и точно отработать по нему. Новые координаты приходят постоянно. Первый выстрел пристрелочный, а остальные, с корректировкой, используя беспилотники разведчиков, - точно в цель", - цитирует его Минобороны.
Российский военнослужащий в ходе проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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