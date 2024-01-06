https://ria.ru/20240106/arestovich-1919881783.html

Арестович* вспомнил "Скотный двор" Оруэлла, говоря про украинский язык

Арестович* вспомнил "Скотный двор" Оруэлла, говоря про украинский язык - РИА Новости, 06.01.2024

Арестович* вспомнил "Скотный двор" Оруэлла, говоря про украинский язык

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что власти страны используют... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T00:12

2024-01-06T00:12

2024-01-06T00:28

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что власти страны используют украинский язык как политический проект и его бы воспринимали охотнее, если бы граждан страны не приравнивали к обитателям "оруэллской фермы". В притче "Скотный двор" Джорджа Оруэлла рассказывается о том, как животные на ферме подняли восстание и прогнали своего хозяина - человека, чтобы стать свободными. Автор показал постепенный переход от идей всеобщего равенства к диктатуре и тоталитаризму. "Язык как культура и язык как политический проект – это очень разные вещи. Многие люди охотно восприняли бы (украинский - ред.) язык, если бы вместе с ним их не поселяли в политическую ферму, где определенные животные равнее других", - написал Арестович* в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что именно бескультурное использование языка в качестве политпроекта напрочь отменяет язык как культуру народа. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ. Кроме того, украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231206/natsmenshinstva-1914086109.html

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россия, украина, джордж оруэлл (эрик артур блэр), сергей лавров, верховная рада украины, владимир зеленский, в мире