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Власти Турции опровергли утверждения о росте товарооборота с Израилем
Власти Турции опровергли утверждения о росте товарооборота с Израилем - РИА Новости, 05.01.2024
Власти Турции опровергли утверждения о росте товарооборота с Израилем
Власти Турции опровергли утверждения оппозиционных СМИ о росте товарооборота с Израилем: по данным министерства торговли, с 7 октября он снизился на 45% за год. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:20
2024-01-05T02:20
2024-01-05T02:20
израиль
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восточный иерусалим
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 5 янв - РИА Новости. Власти Турции опровергли утверждения оппозиционных СМИ о росте товарооборота с Израилем: по данным министерства торговли, с 7 октября он снизился на 45% за год. "Утверждения в ряде СМИ о якобы росте экспорта в Израиль не соответствуют действительности. Торговля ведется не с иудейской частью Израиля, речь о торговле с Западным берегом, Восточным Иерусалимом и Газой, находящимися под оккупацией, и 2,2 миллионами палестинцев-граждан Израиля", - сообщило министерство торговли в пресс-релизе. Ведомство подчеркнуло, что любые товары, предназначенные для палестинских территорий, так или иначе проходят через израильскую таможню. По данным министерства, с 7 октября по 31 декабря 2022 года товарооборот Турции с Израилем составил 2,32 миллиарда долларов, а за тот же период 2023 года - 1,28 миллиарда, тем самым он снизился на 45%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе выступил с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган - "последний, кто может читать нам мораль". Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
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израиль, турция, восточный иерусалим, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, адольф гитлер, хамас, в мире
Израиль, Турция, Восточный Иерусалим, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, Адольф Гитлер, ХАМАС, В мире
Власти Турции опровергли утверждения о росте товарооборота с Израилем
Власти Турции: товарооборот с Израилем с 7 октября упал на 45% за год