Рейтинг@Mail.ru
Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:11 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/tinao-1919243226.html
Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО
Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО - РИА Новости, 05.01.2024
Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО
Центр инноваций и импортозамещения с зонами для приема грузов, сборки продукции, административными офисами и помещениями для исследований будет построен в ТиНАО РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:11
2024-01-05T12:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
тинао
экономика
владислав овчинский
коммерческая недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907927472_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_7eaaa8f23aaf5d47f5d53247e81eed58.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центр инноваций и импортозамещения с зонами для приема грузов, сборки продукции, административными офисами и помещениями для исследований будет построен в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.Площадь центра, состоящего из 20 трехэтажных секций, превысит 14 тысяч квадратных метров, площадка под него выделена в поселении Воскресенском. Застройщиком выступает Группа "Самолет". Городские власти заключили с ней соответствующее соглашение в рамках этой программы.По словам Овчинского, ожидается, что в центре будет создано до 230 новых рабочих мест."Там смогут арендовать помещения высокотехнологичные компании сектора электроники, машиностроения и легкой промышленности, а также ИТ-компании. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года", – привели в пресс-службе ДИПП его слова.Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года с целью обеспечить комплексную застройку районов столицы. В ее рамках строятся промышленные, деловые, логистические здания, объекты науки и образования, здравоохранения, спорта и культуры, гостиницы, торговые центры и другие многофункциональные объекты.По условиям программы инвесторы могут рассчитывать на льготу от города при изменении вида разрешенного использования участка под жилстроительство, если одновременно с возведением жилых комплексов готовы заняться созданием коммерческих и соцобъектов, где создаются рабочие места.Если застройщик обязуется сократить время строительства объекта на 6–12 месяцев, льгота увеличивается на 5%, от одного года – на 10%. Заявки на участие принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время реализации программы город заключил с инвесторами более 70 соглашений, в рамках которых в столице появится 3 миллиона квадратных метров недвижимости и около 120 тысяч рабочих мест. Он отметил, что на один рубль льгот, полученных инвесторами, приходится 5,5 рубля частных вложений.
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907927472_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_667aa0f34d59d1f47eaf2b794d882dda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тинао, экономика, владислав овчинский, коммерческая недвижимость
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, ТиНАО, Экономика, Владислав Овчинский, Коммерческая недвижимость

Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Строительство новых домов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центр инноваций и импортозамещения с зонами для приема грузов, сборки продукции, административными офисами и помещениями для исследований будет построен в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.
Площадь центра, состоящего из 20 трехэтажных секций, превысит 14 тысяч квадратных метров, площадка под него выделена в поселении Воскресенском. Застройщиком выступает Группа "Самолет". Городские власти заключили с ней соответствующее соглашение в рамках этой программы.
По словам Овчинского, ожидается, что в центре будет создано до 230 новых рабочих мест.
«
"Там смогут арендовать помещения высокотехнологичные компании сектора электроники, машиностроения и легкой промышленности, а также ИТ-компании. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года", – привели в пресс-службе ДИПП его слова.
Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года с целью обеспечить комплексную застройку районов столицы. В ее рамках строятся промышленные, деловые, логистические здания, объекты науки и образования, здравоохранения, спорта и культуры, гостиницы, торговые центры и другие многофункциональные объекты.
По условиям программы инвесторы могут рассчитывать на льготу от города при изменении вида разрешенного использования участка под жилстроительство, если одновременно с возведением жилых комплексов готовы заняться созданием коммерческих и соцобъектов, где создаются рабочие места.
Если застройщик обязуется сократить время строительства объекта на 6–12 месяцев, льгота увеличивается на 5%, от одного года – на 10%. Заявки на участие принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время реализации программы город заключил с инвесторами более 70 соглашений, в рамках которых в столице появится 3 миллиона квадратных метров недвижимости и около 120 тысяч рабочих мест. Он отметил, что на один рубль льгот, полученных инвесторами, приходится 5,5 рубля частных вложений.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТиНАОЭкономикаВладислав ОвчинскийКоммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала