https://ria.ru/20240105/tinao-1919243226.html

Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО

Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО - РИА Новости, 05.01.2024

Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО

Центр инноваций и импортозамещения с зонами для приема грузов, сборки продукции, административными офисами и помещениями для исследований будет построен в ТиНАО РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:11

2024-01-05T12:11

2024-01-05T12:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

тинао

экономика

владислав овчинский

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центр инноваций и импортозамещения с зонами для приема грузов, сборки продукции, административными офисами и помещениями для исследований будет построен в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.Площадь центра, состоящего из 20 трехэтажных секций, превысит 14 тысяч квадратных метров, площадка под него выделена в поселении Воскресенском. Застройщиком выступает Группа "Самолет". Городские власти заключили с ней соответствующее соглашение в рамках этой программы.По словам Овчинского, ожидается, что в центре будет создано до 230 новых рабочих мест."Там смогут арендовать помещения высокотехнологичные компании сектора электроники, машиностроения и легкой промышленности, а также ИТ-компании. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года", – привели в пресс-службе ДИПП его слова.Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года с целью обеспечить комплексную застройку районов столицы. В ее рамках строятся промышленные, деловые, логистические здания, объекты науки и образования, здравоохранения, спорта и культуры, гостиницы, торговые центры и другие многофункциональные объекты.По условиям программы инвесторы могут рассчитывать на льготу от города при изменении вида разрешенного использования участка под жилстроительство, если одновременно с возведением жилых комплексов готовы заняться созданием коммерческих и соцобъектов, где создаются рабочие места.Если застройщик обязуется сократить время строительства объекта на 6–12 месяцев, льгота увеличивается на 5%, от одного года – на 10%. Заявки на участие принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время реализации программы город заключил с инвесторами более 70 соглашений, в рамках которых в столице появится 3 миллиона квадратных метров недвижимости и около 120 тысяч рабочих мест. Он отметил, что на один рубль льгот, полученных инвесторами, приходится 5,5 рубля частных вложений.

тинао

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тинао, экономика, владислав овчинский, коммерческая недвижимость