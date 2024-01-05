https://ria.ru/20240105/slutskiy-1919796758.html
Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России
Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России - РИА Новости, 05.01.2024
Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России
Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу зарегистрировала председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента РФ, передает... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:15
2024-01-05T11:15
2024-01-05T12:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_aee07c51a11c5ad6b572bcdc2967541f.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу зарегистрировала председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что 1 января ЦИК принял документы Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе 9 - от политических партий, 24 - от граждан, заявивших о своем самовыдвижении, из них в ЦИК России подали документы 15 человек."Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства, и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов", - сообщила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_adef9b14d36ba8fbda5f27d42478644f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России
ЦИК зарегистрировал Слуцкого кандидатом в президенты России
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу зарегистрировала председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 1 января ЦИК принял документы Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России.
Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе 9 - от политических партий, 24 - от граждан, заявивших о своем самовыдвижении, из них в ЦИК России подали документы 15 человек.
"Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства, и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов", - сообщила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова
.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы