https://ria.ru/20240105/slutskiy-1919796758.html

Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России

Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России - РИА Новости, 05.01.2024

Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу зарегистрировала председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента РФ, передает... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:15

2024-01-05T11:15

2024-01-05T12:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу зарегистрировала председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что 1 января ЦИК принял документы Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе 9 - от политических партий, 24 - от граждан, заявивших о своем самовыдвижении, из них в ЦИК России подали документы 15 человек."Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства, и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов", - сообщила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, леонид слуцкий (политик)