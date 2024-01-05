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В Севастополе эвакуировали семью после падения на дом обломка сбитой ракеты - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:52 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919756444.html
В Севастополе эвакуировали семью после падения на дом обломка сбитой ракеты
В Севастополе эвакуировали семью после падения на дом обломка сбитой ракеты - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе эвакуировали семью после падения на дом обломка сбитой ракеты
Семья, на дом которой упал осколок сбитой украинской ракеты, атаковавшей Севастополь, эвакуирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:52
2024-01-05T00:52
михаил развожаев
севастополь
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Семья, на дом которой упал осколок сбитой украинской ракеты, атаковавшей Севастополь, эвакуирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. При этом на улице Глухова осколок сбитой ракеты попал в дом. Один взрослый госпитализирован, ребенок шести лет не пострадал, но напуган. "По ситуации на ул. Глухова - 3 человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html
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михаил развожаев, севастополь, происшествия
Михаил Развожаев, Севастополь, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Севастополе эвакуировали семью после падения на дом обломка сбитой ракеты

В Севастополе эвакуировали семью, на дом которой упал осколок сбитой ракеты ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Семья, на дом которой упал осколок сбитой украинской ракеты, атаковавшей Севастополь, эвакуирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. При этом на улице Глухова осколок сбитой ракеты попал в дом. Один взрослый госпитализирован, ребенок шести лет не пострадал, но напуган.
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"По ситуации на ул. Глухова - 3 человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевСевастопольПроисшествия
 
 
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