https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919756444.html

В Севастополе эвакуировали семью после падения на дом обломка сбитой ракеты

В Севастополе эвакуировали семью после падения на дом обломка сбитой ракеты - РИА Новости, 05.01.2024

В Севастополе эвакуировали семью после падения на дом обломка сбитой ракеты

Семья, на дом которой упал осколок сбитой украинской ракеты, атаковавшей Севастополь, эвакуирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:52

2024-01-05T00:52

2024-01-05T00:52

михаил развожаев

севастополь

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/19/1511821938_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_3f4d758b8cbbc076335ff267e7e66534.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Семья, на дом которой упал осколок сбитой украинской ракеты, атаковавшей Севастополь, эвакуирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время. При этом на улице Глухова осколок сбитой ракеты попал в дом. Один взрослый госпитализирован, ребенок шести лет не пострадал, но напуган. "По ситуации на ул. Глухова - 3 человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил развожаев, севастополь, происшествия