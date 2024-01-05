https://ria.ru/20240105/rosseti-tsentr-1919861190.html

"Россети Центр": все энергообъекты работают устойчиво в регионах ЦФО

"Россети Центр": все энергообъекты работают устойчиво в регионах ЦФО - РИА Новости, 05.01.2024

"Россети Центр": все энергообъекты работают устойчиво в регионах ЦФО

Главный инженер ПАО "Россети Центр" Сергей Демидов рассказал, что несмотря на аномально низкие температуры воздуха в регионах Центрального федерального округа... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T19:25

2024-01-05T19:25

2024-01-05T19:25

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МОСКВА, 5 янв – Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Главный инженер ПАО "Россети Центр" Сергей Демидов рассказал, что несмотря на аномально низкие температуры воздуха в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) на данный момент все энергообъекты работают устойчиво. "Мы наблюдаем увеличение отдельных отключений в сети 0,4 кВ, которые обусловлены возросшей ненормативной нагрузкой в домовладениях бытовых потребителей. Это происходит в Тульской, Владимирской, Ярославской, Калужской областях", – сказал Демидов. За первые пять дней нового года энергетики выезжали на вызовы более 1500 раз. Работы выполняли различные: от включения автоматов в домах до замены трансформаторов на линиях. "Сегодня в ночь ожидаем ухудшение ситуации в Тверской области. Мы готовим электросетевой комплекс к таким условиям заранее, своевременно выполняем все мероприятия подготовки к максимумам осенне-зимнего периода", – отметил главный инженер ПАО "Россети Центр". Производственный персонал мобилизован. К оперативному реагированию готовы 1425 бригад в числе 4291 человека, 1836 единиц спецтехники. Для временного энергоснабжения потребителей в случае необходимости имеется 2 307 резервных источников суммарной мощностью 87,5 МВт. Круглосуточно ведется контроль оперативной обстановки. Энергетики делают все, чтобы обеспечить надежное электроснабжение жителей при любых погодных условиях. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы