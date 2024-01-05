https://ria.ru/20240105/rassledovanie-1919810308.html

В Усть-Илимске после нападения собак на ребенка возбудили дело

В Усть-Илимске после нападения собак на ребенка возбудили дело - РИА Новости, 05.01.2024

В Усть-Илимске после нападения собак на ребенка возбудили дело

В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на школьника, ребенок госпитализирован, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:13

2024-01-05T13:13

2024-01-05T13:13

происшествия

усть-илимск

россия

иркутская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 5 янв - РИА Новости. В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на школьника, ребенок госпитализирован, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак в Усть-Илимске на мальчика. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о том, что в Усть-Илимске две собаки покусали 12-летнего мальчика, ребенок госпитализирован в больницу. По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах инцидента и результатах расследования. Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными.

https://ria.ru/20231213/doklad-1915576842.html

https://ria.ru/20231210/sobaka-1914955804.html

усть-илимск

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, усть-илимск, россия, иркутская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)