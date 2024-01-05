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Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло

Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло - РИА Новости, 05.01.2024

Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T18:38

2024-01-05T18:38

2024-01-05T18:41

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненых горловчан в результате обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) увеличилось до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки ранее сообщал, что один мирный житель ранен при обстреле города украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240105/obstrel-1919850408.html

https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, сцкк, иван приходько, стирол