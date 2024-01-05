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Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло - РИА Новости, 05.01.2024
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18:38 05.01.2024 (обновлено: 18:41 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/ranenye-1919855693.html
Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло
Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло - РИА Новости, 05.01.2024
Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:38
2024-01-05T18:41
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
сцкк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненых горловчан в результате обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) увеличилось до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки ранее сообщал, что один мирный житель ранен при обстреле города украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919850408.html
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горловка
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, сцкк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Иван Приходько, Стирол
Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло

Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до двух

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого дома по улице Дубинина в Никитовском районе Горловки. 5 января 2024
Последствия обстрела жилого дома по улице Дубинина в Никитовском районе Горловки. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела жилого дома по улице Дубинина в Никитовском районе Горловки. 5 января 2024
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"Количество раненых горловчан в результате обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) увеличилось до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками
17:58
Мэр Горловки ранее сообщал, что один мирный житель ранен при обстреле города украинскими войсками.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В результате обстрела Белгородской области пострадали два человека
00:26
 
В миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККИван ПриходькоСтирол
 
 
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