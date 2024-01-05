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Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 05.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:34 05.01.2024 (обновлено: 18:39 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/pushilin-1919805110.html
Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве
Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 05.01.2024
Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл День ДНР на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:34
2024-01-05T18:39
выставка-форум "россия"
в мире
россия
денис пушилин
выставка-форум "россия"
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл День ДНР на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Нас часто называют одним из новых регионов, но наш президент Владимир Владимирович Путин в этом вопросе расставил все акценты. Мы - историческая территория России", - сказал Пушилин. Он также отметил, что жители Донбасса всегда ощущали себя частью большой России. А жизнь в другом "пространстве" они считали недоразумением, которое в свою очередь исправили. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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4.7
96
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Мороз не останавливает толпы желающих попасть на выставку «Россия»
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в мире, россия, денис пушилин, выставка-форум "россия", донбасс, видео
Выставка-форум "Россия", В мире, Россия, Денис Пушилин, Выставка-форум "Россия", Донбасс
Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл День ДНР на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2024-01-05T12:34
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Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве

Глава ДНР Пушилин открыл День республики на выставке "Россия" в Москве

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время открытия Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия". 5 января 2024
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время открытия Дня региона на Международной выставке-форуме Россия. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время открытия Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия". 5 января 2024
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл День ДНР на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Нас часто называют одним из новых регионов, но наш президент Владимир Владимирович Путин в этом вопросе расставил все акценты. Мы - историческая территория России", - сказал Пушилин.
Он также отметил, что жители Донбасса всегда ощущали себя частью большой России. А жизнь в другом "пространстве" они считали недоразумением, которое в свою очередь исправили.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Выставка-форум "Россия"В миреРоссияДенис ПушилинВыставка-форум "Россия"Донбасс
 
 
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