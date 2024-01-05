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Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве

Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 05.01.2024

Пушилин открыл День ДНР на выставке "Россия" в Москве

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл День ДНР на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:34

2024-01-05T12:34

2024-01-05T18:39

выставка-форум "россия"

в мире

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денис пушилин

выставка-форум "россия"

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл День ДНР на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Нас часто называют одним из новых регионов, но наш президент Владимир Владимирович Путин в этом вопросе расставил все акценты. Мы - историческая территория России", - сказал Пушилин. Он также отметил, что жители Донбасса всегда ощущали себя частью большой России. А жизнь в другом "пространстве" они считали недоразумением, которое в свою очередь исправили. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, денис пушилин, выставка-форум "россия", донбасс, видео