Власти Кривого Рога заявили о поражении якобы неработающего предприятия
В Кривом Роге заявили о поражении якобы неработающего предприятия сбитым БПЛА
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о поражении якобы неработающего предприятия обломками сбитого БПЛА в ночь на пятницу.
"В небе над пригородом Кривого Рога были сбиты шесть БПЛА... Обломки БПЛА упали на территорию неработающего предприятия. Главное - без пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Вилкула.
Ранее в ночь на пятницу в Днепропетровской области, где расположен город Кривой Рог, несколько раз объявлялась воздушная тревога. В четверг власти подтверждали серию взрывов в городе во время тревог.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.