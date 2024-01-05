https://ria.ru/20240105/predpriyatie-1919780547.html

Власти Кривого Рога заявили о поражении якобы неработающего предприятия

Власти Кривого Рога заявили о поражении якобы неработающего предприятия - РИА Новости, 05.01.2024

Власти Кривого Рога заявили о поражении якобы неработающего предприятия

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о поражении якобы неработающего предприятия обломками сбитого БПЛА в ночь на пятницу. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:19

2024-01-05T09:19

2024-01-05T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

александр вилкул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о поражении якобы неработающего предприятия обломками сбитого БПЛА в ночь на пятницу. "В небе над пригородом Кривого Рога были сбиты шесть БПЛА... Обломки БПЛА упали на территорию неработающего предприятия. Главное - без пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Вилкула. Ранее в ночь на пятницу в Днепропетровской области, где расположен город Кривой Рог, несколько раз объявлялась воздушная тревога. В четверг власти подтверждали серию взрывов в городе во время тревог. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240105/trevoga-1919772992.html

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кривой рог, александр вилкул