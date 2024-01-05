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Число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки снова выросло - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/postradavshie-1919858546.html
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки снова выросло
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки снова выросло - РИА Новости, 05.01.2024
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки снова выросло
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:59
2024-01-05T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до трёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки ранее сообщал, что два мирных жителя пострадали при обстреле города украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919855005.html
горловка
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Иван Приходько, Стирол
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки снова выросло

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки выросло до трех

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до трёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр Горловки ранее сообщал, что два мирных жителя пострадали при обстреле города украинскими войсками.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККИван ПриходькоСтирол
 
 
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