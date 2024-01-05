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На выставке "Россия" на ВДНХ состоялась первая помолвка - РИА Новости, 05.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
12:25 05.01.2024 (обновлено: 12:30 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/pomolvka-1919803960.html
На выставке "Россия" на ВДНХ состоялась первая помолвка
На выставке "Россия" на ВДНХ состоялась первая помолвка - РИА Новости, 05.01.2024
На выставке "Россия" на ВДНХ состоялась первая помолвка
Предложение руки и сердца сделали на стенде Чувашии на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба экспозиции республики. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:25
2024-01-05T12:30
выставка-форум "россия"
общество
санкт-петербург
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Предложение руки и сердца сделали на стенде Чувашии на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба экспозиции республики. "Первая на выставке "Россия" помолвка прошла на экспозиции Чувашии на выставке "Россия". Молодой человек по имени Аркадий сделал предложение своей девушке Ирине. Пара познакомилась в Чувашии, они вместе работали в министерстве промышленности и энергетики региона. Место для того, чтобы сделать предложение, было выбрано не случайно, поскольку трудились ребята в отделе, который принимал участие в организации стенда Чувашии на ВДНХ", - говорится в сообщении. Жених-москвич учился в одном из вузов Чувашии, невеста родилась и выросла в Чебоксарах. Они познакомились на работе, в минпроме республики, куда Ирина пришла работать в феврале 2023 года. "Идея сделать предложение на стенде Чувашской республики возникла достаточно давно, не знал, как правильно ее реализовать. Почему именно на стенде? Потому что Чувашия стала для меня родным регионом", – рассказал Аркадий. В качестве группы поддержки на выставку "Россия" приехали родители жениха и его сестры, а также друзья влюбленных. "Сейчас пара живет в Санкт-Петербурге. Туда ребята переехали в связи с работой. Аркадий состоит на госслужбе в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, а Ирина – в подведомственном учреждении. Сыграть свадьбу ребята планируют будущим летом", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240101/vystavka-1919388296.html
https://ria.ru/20231221/rossiya-1917156538.html
санкт-петербург
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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общество, санкт-петербург, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Выставка-форум "Россия", Общество, Санкт-Петербург, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
На выставке "Россия" на ВДНХ состоялась первая помолвка

На выставке "Россия" на стенде Чувашии состоялась первая помолвка

© Фото : Олег Николаев/TelegramПомолвка пары на экспозиции Чувашии на выставке "Россия" на ВДНХ. 5 января 2024
Помолвка пары на экспозиции Чувашии на выставке Россия на ВДНХ. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Олег Николаев/Telegram
Помолвка пары на экспозиции Чувашии на выставке "Россия" на ВДНХ. 5 января 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Предложение руки и сердца сделали на стенде Чувашии на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба экспозиции республики.
"Первая на выставке "Россия" помолвка прошла на экспозиции Чувашии на выставке "Россия". Молодой человек по имени Аркадий сделал предложение своей девушке Ирине. Пара познакомилась в Чувашии, они вместе работали в министерстве промышленности и энергетики региона. Место для того, чтобы сделать предложение, было выбрано не случайно, поскольку трудились ребята в отделе, который принимал участие в организации стенда Чувашии на ВДНХ", - говорится в сообщении.
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Жених-москвич учился в одном из вузов Чувашии, невеста родилась и выросла в Чебоксарах. Они познакомились на работе, в минпроме республики, куда Ирина пришла работать в феврале 2023 года.
"Идея сделать предложение на стенде Чувашской республики возникла достаточно давно, не знал, как правильно ее реализовать. Почему именно на стенде? Потому что Чувашия стала для меня родным регионом", – рассказал Аркадий.
В качестве группы поддержки на выставку "Россия" приехали родители жениха и его сестры, а также друзья влюбленных.
"Сейчас пара живет в Санкт-Петербурге. Туда ребята переехали в связи с работой. Аркадий состоит на госслужбе в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, а Ирина – в подведомственном учреждении. Сыграть свадьбу ребята планируют будущим летом", - отмечается в сообщении.
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