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Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 05.01.2024
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21:26 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/peregovory-1919870373.html
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 05.01.2024
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:26
2024-01-05T21:26
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине. "Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности, война между Украиной и Россией. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения кровопролития как на Украине, так и на палестинских территориях и достижения прочного мира", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган "выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, владимир зеленский
В мире, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Турция, Владимир Зеленский
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине.
«
"Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности, война между Украиной и Россией. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения кровопролития как на Украине, так и на палестинских территориях и достижения прочного мира", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган "выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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