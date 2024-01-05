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Энергетиков в ряде регионов перевели на особый режим работы из-за погоды
Энергетиков в ряде регионов перевели на особый режим работы из-за погоды - РИА Новости, 05.01.2024
Энергетиков в ряде регионов перевели на особый режим работы из-за погоды
Энергетики ряда регионов РФ переведены на особый режим работы из-за погодных условий, сообщило министерство энергетики РФ. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:17
2024-01-05T00:17
2024-01-05T00:17
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Энергетики ряда регионов РФ переведены на особый режим работы из-за погодных условий, сообщило министерство энергетики РФ. "В связи с погодными условиями во многих регионах России энергетики переведены в режим повышенной готовности. В частности, обеспечивается готовность резервных источников, усилена работа аварийных бригад", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в Луганской народной республике завершены первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения потребителей. В ДНР количество обесточенных потребителей составляет 2,4 тысячи человек. В республике продолжаются аварийно-восстановительные работы в сети 35-110 кВ.
https://ria.ru/20240105/yaroslavskaya_oblast-1919754741.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Энергетиков в ряде регионов перевели на особый режим работы из-за погоды
Минэнерго: энергетики в ряде регионов переведены на особый режим работы