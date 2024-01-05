Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Горловке три кассетных снаряда натовского калибра
© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого дома по улице Дубинина в Никитовском районе Горловки. 5 января 2024
Последствия обстрела жилого дома по улице Дубинина в Никитовском районе Горловки. 5 января 2024
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Через пять минут, в 17.00, ВСУ продолжили обстрел Горловки, выпустив четыре снаряда из натовской артиллерии.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.