https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919848520.html

Оппозиция Молдавии заявила, что власти "душат сельское хозяйство"

Оппозиция Молдавии заявила, что власти "душат сельское хозяйство" - РИА Новости, 05.01.2024

Оппозиция Молдавии заявила, что власти "душат сельское хозяйство"

Сельское хозяйство в Молдавии практически перестало существовать, потому что власти страны душат села, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:43

2024-01-05T17:43

2024-01-05T17:43

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Сельское хозяйство в Молдавии практически перестало существовать, потому что власти страны душат села, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил, что страна сталкивается с дефицитом молока, поскольку местные производители покрывают лишь 5% спроса. "Сегодня сельское хозяйство в Молдавии находится не просто на низком уровне, оно почти перестало существовать. А потому, госпожа президент, что вы душите села. На земле просто некому работать — населенные пункты вымирают", - написал Лунгу.По его словам, во многих селах нет дорог, школ, детсадов и медпунктов, поэтому люди оттуда бегут. В результате - некому работать. "Вместо того, чтобы принять экстренные меры по спасению сел, власть проводит "оптимизацию". Фермеры давно бьют тревогу, но президент и ее подельники их будто не слышат. Животноводство в Молдавии сегодня — самое запущенное направление, ему жизненно необходимы госпрограммы и субсидии", - добавил Лунгу. Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем они вновь приехали на технике в Кишинев в ноябре и оставили свои требования до середины декабря. Они просили руководство страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.

https://ria.ru/20240105/pridnestrove-1919795763.html

https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919136898.html

молдавия

кишинев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, кишинев, в мире