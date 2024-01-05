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Оппозиция Молдавии заявила, что власти "душат сельское хозяйство" - РИА Новости, 05.01.2024
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17:43 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919848520.html
Оппозиция Молдавии заявила, что власти "душат сельское хозяйство"
Оппозиция Молдавии заявила, что власти "душат сельское хозяйство" - РИА Новости, 05.01.2024
Оппозиция Молдавии заявила, что власти "душат сельское хозяйство"
Сельское хозяйство в Молдавии практически перестало существовать, потому что власти страны душат села, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:43
2024-01-05T17:43
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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Сельское хозяйство в Молдавии практически перестало существовать, потому что власти страны душат села, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил, что страна сталкивается с дефицитом молока, поскольку местные производители покрывают лишь 5% спроса. "Сегодня сельское хозяйство в Молдавии находится не просто на низком уровне, оно почти перестало существовать. А потому, госпожа президент, что вы душите села. На земле просто некому работать — населенные пункты вымирают", - написал Лунгу.По его словам, во многих селах нет дорог, школ, детсадов и медпунктов, поэтому люди оттуда бегут. В результате - некому работать. "Вместо того, чтобы принять экстренные меры по спасению сел, власть проводит "оптимизацию". Фермеры давно бьют тревогу, но президент и ее подельники их будто не слышат. Животноводство в Молдавии сегодня — самое запущенное направление, ему жизненно необходимы госпрограммы и субсидии", - добавил Лунгу. Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем они вновь приехали на технике в Кишинев в ноябре и оставили свои требования до середины декабря. Они просили руководство страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
https://ria.ru/20240105/pridnestrove-1919795763.html
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молдавия, кишинев, в мире
Молдавия, Кишинев, В мире
Оппозиция Молдавии заявила, что власти "душат сельское хозяйство"

Лидер партии "Шанс": власти Молдавии душат села, на земле уже некому работать

© Sputnik / Мирослав РотарьАкция протеста фермеров в Молдавии
Акция протеста фермеров в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Акция протеста фермеров в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Сельское хозяйство в Молдавии практически перестало существовать, потому что власти страны душат села, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил, что страна сталкивается с дефицитом молока, поскольку местные производители покрывают лишь 5% спроса.
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«
"Сегодня сельское хозяйство в Молдавии находится не просто на низком уровне, оно почти перестало существовать. А потому, госпожа президент, что вы душите села. На земле просто некому работать — населенные пункты вымирают", - написал Лунгу.
По его словам, во многих селах нет дорог, школ, детсадов и медпунктов, поэтому люди оттуда бегут. В результате - некому работать.
«
"Вместо того, чтобы принять экстренные меры по спасению сел, власть проводит "оптимизацию". Фермеры давно бьют тревогу, но президент и ее подельники их будто не слышат. Животноводство в Молдавии сегодня — самое запущенное направление, ему жизненно необходимы госпрограммы и субсидии", - добавил Лунгу.
Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем они вновь приехали на технике в Кишинев в ноябре и оставили свои требования до середины декабря. Они просили руководство страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
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