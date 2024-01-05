https://ria.ru/20240105/merkuriy-1599002923.html

Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

Ретроградный Меркурий 2023: что это значит, периоды и как влияет на человека

Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2022 году,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:53

2024-01-05T12:53

2024-01-05T12:54

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2022 году, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время — в материале РИА Новости.Что означает ретроградный МеркурийУ каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.— Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.Периоды ретроградного МеркурияМеркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель. В 2022 году ретроградный Меркурий пройдет четыре раза — с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября, а также с 29 декабря по 18 января следующего года.На кого влияет ретроградный МеркурийПо словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.— У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них наоборот любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей, — отметила астролог.Почему астрологи опасаются ретроградных планет?Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).Также внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.— Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий — это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю, — пояснила астролог.Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2022 годуАстролог Анастасия Самусевич рассказала РИА Новости, как ретроградный Меркурий влияет на каждый знак зодиака в 2022 году. По ее словам, период с мая по июнь пройдет в знаке Телец, а значит затронет материальные вопросы. При этом у каждого знака зодиакального круга есть сфера жизни, которой необходимо уделить внимание в большей степени.Овнам следует быть более внимательными к сфере образования, потому что могут всплыть вопросы, не закрытые во время обучения. Астролог подчеркнула, что есть вероятность проблем с транспортным средством — в ретроградный Меркурий повышается риск попадания в ДТП. Также может обостриться желание выяснять отношение с близкими друзьями и родственниками.По словам Анастасии Самусевич, Тельцы будут решать вопросы, связанные с деньгами и доходом, возможно поступит предложение вернуться к старым проектам и делам по работе. При этом представителям знака следует избегать ценных и дорогих покупок (машина, недвижимость, ювелирные изделия, дорогой тур и т.д), потому что есть шанс, что все пойдет не по плану.“Близнецы будут стремиться к большим внутренним и внешним переменам. Желание кардинально изменить что-то в себе возникнет у многих, но не стоит спешить и лучше хорошо все обдумать. Возможно изменится ваше мировоззрение, а ситуации заставят взглянуть на привычные вещи по-новому”, — уверена астролог.Ракам лучше сделать паузу и уйти в себя. В период ретроградного Меркурия самое время проанализировать жизнь вокруг, подумать, помедитировать и провести побольше времени наедине со своими мыслями. Некоторым момент может даться тяжело, но, это начало нового этапа.У Львов могут возникнуть трудности в общении с друзьями и единомышленниками. Также есть большая вероятность возобновления общения с человеком из далекого прошлого. Лучше избегать большой ответственности и отдать ее в руки более стойкому человеку. По словам Анастасии Самусевич, ретромеркурий — самое время показать себя в социальных сетях, а удаленная работа также принесет прибыль.“Девам стоит уделить внимание вопросам карьеры и личного роста. Есть вероятность повышения, разговора с начальством с прошлого места работы. Ретроградный Меркурий в мае благоприятен для продажи чего-либо, но не покупки. Для вас оптимально опереться на опыт прошлых проектов, чтобы преуспеть в новых”, — посоветовала эксперт.Для Весов актуальна тема обучения, расширения кругозора, развития и общения с иностранцами. Период благоприятен для судебных процессов, также представители знака могут получить ответ на волнующий вопрос из прошлого. Вероятны поездки в места детства или места, связанные с прошлым.Астролог отмечает, что Скорпион в данный период потерпит глобальную трансформацию через денежные средства. Рекомендуется не спешить, проверять документы по нескольку раз, оформлять все заранее. Также появится желание выяснять отношение с партнером, могут возникнуть любовные интриги, поэтому нужно подумать прежде, чем начать что-то за его спиной.“Стрельцы погрязнут в мыслях об отношениях и партнере, об эмоциях и чувствах в принципе. Самые слабые отношения в данный период, скорее всего, закончатся, и это лучшее время, если вы давно думали о расставании. Кроме этого, вырастет желание вернуться к бывшему партнеру, поэтому если вы действительно этого хотите - это благоприятный период”, — подчеркнула Анастасия Самусевич.В период ретромеркурия Козерогам стоит уделить внимание коллективной работе, но при этом не забывать о своем здоровье. Следует быть внимательными к своему самочувствию, но учитывать, что любой медицинский осмотр или процедура могут давать ложные диагнозы. Конец весны — это время для смены приоритетов и целей, также стоит поменять отношение к своей работе. Астролог считает, что если есть вариант вернуться на старое место трудоустройства, то стоит попробовать.Водолеи могут запутаться в своих чувствах и ввязаться любовный треугольник. Лучше не спешить начинать новые отношения, есть риск, что по окончанию данного периода, они закончатся. Может повыситься тревожность за детей, а также за вопросы связанные с ними.“Рыбам лучше посвятить себя вопросам семьи, дома, ремонта, перестановки и мыслям о переезде. У кого-то в данный период возможен удачный развод. Это отличный период для возвращения девичьей фамилии для женщин. Во время ретроградного Меркурия всплывут проблемы родителей, им потребуется ваша помощь в их решении”, — прокомментировала астролог.

https://ria.ru/20210203/kosmogramma-1595920827.html

https://ria.ru/20160510/1430366173.html

https://ria.ru/20200320/1568803493.html

https://ria.ru/20200101/1563018769.html

https://ria.ru/20220508/goroskop-1787240696.html

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общество, астрология, меркурий, земля, астрология, гороскоп, ретроградный меркурий