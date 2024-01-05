https://ria.ru/20240105/medal-1919839036.html
В ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки
В ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки - РИА Новости, 05.01.2024
В ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки
Закон об учреждении медали за освобождение Марьинки внесен в ДНР, рассказал глава ДНР Денис Пушилин на международной выставке-фестивале "Россия" в Москве. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:37
2024-01-05T16:37
2024-01-05T16:55
выставка-форум "россия"
марьинка (днр)
донецкая народная республика
денис пушилин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Закон об учреждении медали за освобождение Марьинки внесен в ДНР, рассказал глава ДНР Денис Пушилин на международной выставке-фестивале "Россия" в Москве. "Сегодня внесен законопроект об учреждении награды "Медаль за освобождение Марьинки". Считаю, что будет абсолютно справедливым, чтобы все ребята, которые имеют отношение к освобождению этого города, были награждены", - сказал Пушилин. О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918803549.html
марьинка (днр)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марьинка (днр), донецкая народная республика, денис пушилин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Марьинка (ДНР), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Выставка-форум "Россия"
В ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки
Пушилин: в ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки