https://ria.ru/20240105/medal-1919839036.html

В ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки

В ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки - РИА Новости, 05.01.2024

В ДНР внесли закон об учреждении медали за освобождение Марьинки

Закон об учреждении медали за освобождение Марьинки внесен в ДНР, рассказал глава ДНР Денис Пушилин на международной выставке-фестивале "Россия" в Москве. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:37

2024-01-05T16:37

2024-01-05T16:55

выставка-форум "россия"

марьинка (днр)

донецкая народная республика

денис пушилин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Закон об учреждении медали за освобождение Марьинки внесен в ДНР, рассказал глава ДНР Денис Пушилин на международной выставке-фестивале "Россия" в Москве. "Сегодня внесен законопроект об учреждении награды "Медаль за освобождение Марьинки". Считаю, что будет абсолютно справедливым, чтобы все ребята, которые имеют отношение к освобождению этого города, были награждены", - сказал Пушилин. О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918803549.html

марьинка (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

марьинка (днр), донецкая народная республика, денис пушилин, выставка-форум "россия"