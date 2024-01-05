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Люксембургский холдинг намерен взыскать с Украины миллиард долларов - РИА Новости, 05.01.2024
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19:06 05.01.2024 (обновлено: 20:11 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/kompensatsiya-1919859605.html
Люксембургский холдинг намерен взыскать с Украины миллиард долларов
Люксембургский холдинг намерен взыскать с Украины миллиард долларов - РИА Новости, 05.01.2024
Люксембургский холдинг намерен взыскать с Украины миллиард долларов
Люксембургский ABH Holdings планирует взыскать миллиард долларов с Украины из-за национализации Киевом Sense Bank, активами которого владела компания. Об этом... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T19:06
2024-01-05T20:11
в мире
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Люксембургский ABH Holdings планирует взыскать миллиард долларов с Украины из-за национализации Киевом Sense Bank, активами которого владела компания. Об этом заявила пресс-служба организации."ABHH требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путем принудительной национализации", — говорится в сообщении.Уточняется, что компания намерена получить более миллиарда долларов за присвоение своих активов. Правовое основание для иска — договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и руководством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий нацбанку страны национализировать кредитные организации подсанкционных лиц. В декабре 2022 года киевские власти сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
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в мире, украина, владимир зеленский, альфа-банк
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Альфа-банк
Люксембургский холдинг намерен взыскать с Украины миллиард долларов

ABH Holdings хочет взыскать с Украины $1 млрд из-за национализации Sense Bank

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Люксембургский ABH Holdings планирует взыскать миллиард долларов с Украины из-за национализации Киевом Sense Bank, активами которого владела компания. Об этом заявила пресс-служба организации.
«
"ABHH требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путем принудительной национализации", — говорится в сообщении.
Уточняется, что компания намерена получить более миллиарда долларов за присвоение своих активов. Правовое основание для иска — договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и руководством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий нацбанку страны национализировать кредитные организации подсанкционных лиц. В декабре 2022 года киевские власти сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
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