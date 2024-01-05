https://ria.ru/20240105/kompensatsiya-1919859605.html

Люксембургский холдинг намерен взыскать с Украины миллиард долларов

Люксембургский холдинг намерен взыскать с Украины миллиард долларов - РИА Новости, 05.01.2024

Люксембургский холдинг намерен взыскать с Украины миллиард долларов

Люксембургский ABH Holdings планирует взыскать миллиард долларов с Украины из-за национализации Киевом Sense Bank, активами которого владела компания. Об этом... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T19:06

2024-01-05T19:06

2024-01-05T20:11

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владимир зеленский

альфа-банк

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Люксембургский ABH Holdings планирует взыскать миллиард долларов с Украины из-за национализации Киевом Sense Bank, активами которого владела компания. Об этом заявила пресс-служба организации."ABHH требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путем принудительной национализации", — говорится в сообщении.Уточняется, что компания намерена получить более миллиарда долларов за присвоение своих активов. Правовое основание для иска — договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и руководством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий нацбанку страны национализировать кредитные организации подсанкционных лиц. В декабре 2022 года киевские власти сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".

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в мире, украина, владимир зеленский, альфа-банк