https://ria.ru/20240105/initsiativa-1919803563.html

Инициатива у русских. Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии

Инициатива у русских. Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии - РИА Новости, 05.01.2024

Инициатива у русских. Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии

Российская армия оказывает сильное давление на ВСУ, перехватив инициативу по всей линии фронта, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:19

2024-01-05T12:19

2024-01-05T15:36

в мире

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украина

марьинка (днр)

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия оказывает сильное давление на ВСУ, перехватив инициативу по всей линии фронта, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Продвижение российских войск вперед усилилось. <…> Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что несмотря на то что Россия в последнее время наносила массированные ракетные удары по территории Украины, движение на фронте не прекращалось.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.

https://ria.ru/20240105/udary-1919787675.html

https://ria.ru/20240105/rakety-1919798893.html

россия

украина

марьинка (днр)

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в мире, россия, украина, марьинка (днр), сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, welt