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Инициатива у русских. Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии - РИА Новости, 05.01.2024
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12:19 05.01.2024 (обновлено: 15:36 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/initsiativa-1919803563.html
Инициатива у русских. Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
Инициатива у русских. Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии - РИА Новости, 05.01.2024
Инициатива у русских. Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
Российская армия оказывает сильное давление на ВСУ, перехватив инициативу по всей линии фронта, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:19
2024-01-05T15:36
в мире
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украина
марьинка (днр)
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия оказывает сильное давление на ВСУ, перехватив инициативу по всей линии фронта, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Продвижение российских войск вперед усилилось. &lt;…&gt; Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что несмотря на то что Россия в последнее время наносила массированные ракетные удары по территории Украины, движение на фронте не прекращалось.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
https://ria.ru/20240105/udary-1919787675.html
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в мире, россия, украина, марьинка (днр), сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
В мире, Россия, Украина, Марьинка (ДНР), Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
Инициатива у русских. Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии

Welt: ВС РФ перехватили инициативу по всей линии фронта

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия оказывает сильное давление на ВСУ, перехватив инициативу по всей линии фронта, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
"Продвижение российских войск вперед усилилось. <…> Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что несмотря на то что Россия в последнее время наносила массированные ракетные удары по территории Украины, движение на фронте не прекращалось.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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В миреРоссияУкраинаМарьинка (ДНР)Сергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
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