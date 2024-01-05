https://ria.ru/20240105/indiya-1919793189.html
Индия послала эсминец на помощь захваченному в Аравийском море сухогрузу
Индия послала эсминец на помощь захваченному в Аравийском море сухогрузу - РИА Новости, 05.01.2024
Индия послала эсминец на помощь захваченному в Аравийском море сухогрузу
Индия направила эсминец "Ченнаи" на помощь захваченному пиратами в Аравийском море сухогрузу Lila Norfolk с индийским экипажем на борту, сообщили ВМС Индии. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:48
2024-01-05T10:48
2024-01-05T10:48
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв - РИА Новости. Индия направила эсминец "Ченнаи" на помощь захваченному пиратами в Аравийском море сухогрузу Lila Norfolk с индийским экипажем на борту, сообщили ВМС Индии. "Судно (Lila Norfolk - ред.) отправило сообщение на портал UKMTO (Морских торговых операций при ВМС Великобритании), указывающее, что вечером 4 января 2024 года на борт высадились примерно пять-шесть неизвестных вооруженных лиц", - говорится в заявлении ВМС Индии. Там отметили, что установили связь с шедшим под флагом Либерии сухогрузом, также для наблюдения за ситуацией задействованы самолеты индийских ВМС. "Самолет пролетел над судном рано утром в пятницу и установил контакт с судном, удостоверившись в безопасности экипажа. Военно-морская авиация продолжает следить за движением, а эсминец "Ченнаи" сближается с судном для оказания помощи", - отметили индийские военные. По словам ВМС, ситуация внимательно отслеживается ими в координации с другими ведомствами и многонациональными силами в этом районе. Как отмечает агентство Ani со ссылкой на военные источники, на борту захваченного сухогруза находится 15 членов экипажа, все они граждане Индии.
https://ria.ru/20231127/piraty-1912012909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, аравийское море, великобритания
В мире, Индия, Аравийское море, Великобритания
Индия послала эсминец на помощь захваченному в Аравийском море сухогрузу
Индия послала эсминец "Ченнаи" на помощь захваченному в Аравийском море судну
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв - РИА Новости. Индия направила эсминец "Ченнаи" на помощь захваченному пиратами в Аравийском море сухогрузу Lila Norfolk с индийским экипажем на борту, сообщили ВМС Индии.
"Судно (Lila Norfolk - ред.) отправило сообщение на портал UKMTO (Морских торговых операций при ВМС Великобритании), указывающее, что вечером 4 января 2024 года на борт высадились примерно пять-шесть неизвестных вооруженных лиц", - говорится в заявлении ВМС Индии.
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Там отметили, что установили связь с шедшим под флагом Либерии
сухогрузом, также для наблюдения за ситуацией задействованы самолеты индийских ВМС.
«
"Самолет пролетел над судном рано утром в пятницу и установил контакт с судном, удостоверившись в безопасности экипажа. Военно-морская авиация продолжает следить за движением, а эсминец "Ченнаи" сближается с судном для оказания помощи", - отметили индийские военные.
По словам ВМС, ситуация внимательно отслеживается ими в координации с другими ведомствами и многонациональными силами в этом районе.
Как отмечает агентство Ani со ссылкой на военные источники, на борту захваченного сухогруза находится 15 членов экипажа, все они граждане Индии.
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