https://ria.ru/20240105/germaniya-1919765068.html

Германия поставила Украине новейшее оружие

Германия поставила Украине новейшее оружие - РИА Новости, 05.01.2024

Германия поставила Украине новейшее оружие

Берлин поставил Украине систему ПВО Skynex и десять БМП Marder, следует из обновленного списка на сайте правительства Германии, в котором публикуются данные о... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T04:46

2024-01-05T04:46

2024-01-05T14:45

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Берлин поставил Украине систему ПВО Skynex и десять БМП Marder, следует из обновленного списка на сайте правительства Германии, в котором публикуются данные о уже реализованной и запланированной немецкой военной помощи Киеву.В обновленном накануне перечне указана поставка снарядов для танков Leopard 2A6, десяти боевых машин пехоты Marder, системы ПВО Skynex, ракет для зенитных систем IRIS-T, а также двух радаров TRML-4D.В пакет включили также почти десять тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы, шлемы.Skynex — 35-миллиметровая зенитная установка на колесной базе, предназначенная для борьбы с дронами и ракетами. Систему представили в ноябре 2021-го, она производится немецким концерном Rheinmetall AG. В начале 2023 года гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что Германия поставила на Украину две системы ПВО — Skynex и Skyranger, оставив свою столицу незащищенной от атак с воздуха.В конце декабря ФРГ передала Киеву три зенитные самоходные установки Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent, десять разведывательных БПЛА Vector, снаряды для танков и артиллерии.Как накануне сообщили в Минобороны России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240104/rakety-1919753284.html

https://ria.ru/20240104/pvo-1919747071.html

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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, rheinmetall ag, вооруженные силы украины, нато