https://ria.ru/20240105/frantsiya-1919821812.html

Власти Франции ложно сообщили о задержании в Швейцарии беглеца

Власти Франции ложно сообщили о задержании в Швейцарии беглеца - РИА Новости, 05.01.2024

Власти Франции ложно сообщили о задержании в Швейцарии беглеца

Французская прокуратура ложно сообщила о задержании в Швейцарии подростка, сбежавшего в канун Рождества из следственного изолятора, из-за ошибки при переводе,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:42

2024-01-05T14:42

2024-01-05T14:43

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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Французская прокуратура ложно сообщила о задержании в Швейцарии подростка, сбежавшего в канун Рождества из следственного изолятора, из-за ошибки при переводе, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру. Подросток-уроженец Туниса, помещённый в СИЗО во Франции после вооруженного ограбления, сбежал в канун Рождества. Позднее Париж выдал европейский ордер на его арест. Накануне стало известно, что беглец был задержан в швейцарском кантоне Фрибур. "Ошибка произошла в Sccopol, органе сотрудничества полиции, который сообщил нам, что они неправильно поняли сообщение швейцарцев и что на самом деле он (беглец – ред.) не был задержан", - приводит агентство заявление прокурора французского города Анси. По информации источника, близкого к расследованию, путаница произошла из-за неправильного перевода между английским и французским языками выражений "задержан в Швейцарии" и "разыскивается в Швейцарии", передаёт агентство. Представитель полиции швейцарского Фрибура сообщил, что во Франции таким образом "неправильно поняли или неправильно перевели" заявление о международном розыске, выпущенное властями Швейцарии, пишет агентство. Об ошибке стало известно, после того как полиция кантона сообщила, что не производила никаких задержаний и что распространенная французскими властями информация является ложной, говорится в материале. Прокурор заявила, что поиски сбежавшего подростка всё ещё продолжаются, ордер на его арест "распространён по всей Европе". Источник агентства описал преступника как "достаточно опасного". Ранее сообщалось, что после побега подросток ушёл пешком в сельскую местность без сообщников или оружия.

https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911585484.html

https://ria.ru/20231116/klient-1909872326.html

франция

швейцария

тунис (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, швейцария, тунис (страна)