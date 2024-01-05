https://ria.ru/20240105/finansirovanie-1919760621.html

В Пентагоне заявили, что не могут передать Киеву помощь на $4,2 миллиарда

В Пентагоне заявили, что не могут передать Киеву помощь на $4,2 миллиарда - РИА Новости, 05.01.2024

В Пентагоне заявили, что не могут передать Киеву помощь на $4,2 миллиарда

У Пентагона есть лишь формальные полномочия, чтобы потратить 4,2 миллиарда долларов на поставки оружия Киеву, но выделить сами средства Украине он не может без... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T02:07

2024-01-05T02:07

2024-01-05T09:23

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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. У Пентагона есть лишь формальные полномочия, чтобы потратить 4,2 миллиарда долларов на поставки оружия Киеву, но выделить сами средства Украине он не может без одобрения финансирования со стороны конгресса США, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер."У нас есть полномочия потратить их <...>, но у нас нет возможности пополнить запасы", — сказал он во время брифинга.Речь идет о средствах в рамках президентской программы передачи вооружений (PDA) — отправке оружия с американских складов. У Пентагона, по словам Райдера, по данной программе "есть полномочия" на трату примерно 4,2 миллиарда долларов. Пока конгресс не одобрит запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи в том числе Украине, США не смогут предоставлять помощь Киеву, добавил представитель Пентагона.Средства, о которых говорит Райдер, появились после того, как в оценке поставляемой Украине помощи обнаружилась ошибка, что дало возможность Пентагону потратить на помощь Киеву еще более шести миллиардов долларов.Накануне представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы. Он отметил, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи от Вашингтона, и выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.Ранее в тот же день координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он также отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.

https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915087338.html

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919698943.html

https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html

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украина, россия, киев, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, джо байден, нато, в мире