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СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек

СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек - РИА Новости, 05.01.2024

СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек

Прокуратура Калужской области передала из полиции в СК материалы о ДТП с семью пострадавшими после появления в соцсетях видео, где аварии предшествует выезд... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T21:52

2024-01-05T21:52

2024-01-05T22:53

происшествия

авто

калужская область

брянск

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Прокуратура Калужской области передала из полиции в СК материалы о ДТП с семью пострадавшими после появления в соцсетях видео, где аварии предшествует выезд машины полиции на полосу встречного движения. "Прокуратурой по результатам изучения обстоятельств ДТП в Мещовском районе, видео которого размещено в сети интернет, принято решение о передаче материалов из полиции в региональное управление следственного комитета для принятия процессуального решения и правовой оценки действий сотрудников ГИБДД", - информирует прокуратура Калужской области в пятницу. Согласно официальному сообщению УМВД по Калужской области, ДТП произошло 2 января на трассе М-3 в 15.43 мск. Предварительно, водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. В результате ДТП пострадали семь человек, уточняла полиция. Позже в соцсетях появилось видео (без звука) с видеорегистратора, на котором перед аварией по встречной полосе едет машина полиции без включенных проблесковых маячков. Машина объезжает несколько едущих по своей полосе автомобилей и затем включает "мигалку", после чего сразу резко уходит вправо, но один из двигавшихся ей навстречу автомобилей, видимо, не справляется с управлением и сталкивается со встречным автомобилем. Пользователи соцсетей возмутились, что машина ДПС никак не фигурирует в официальной информации УМВД об аварии.

калужская область

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происшествия, авто, калужская область, брянск, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)