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СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек - РИА Новости, 05.01.2024
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21:52 05.01.2024 (обновлено: 22:53 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/dtp-1919872791.html
СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек
СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек - РИА Новости, 05.01.2024
СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек
Прокуратура Калужской области передала из полиции в СК материалы о ДТП с семью пострадавшими после появления в соцсетях видео, где аварии предшествует выезд... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:52
2024-01-05T22:53
происшествия
авто
калужская область
брянск
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Прокуратура Калужской области передала из полиции в СК материалы о ДТП с семью пострадавшими после появления в соцсетях видео, где аварии предшествует выезд машины полиции на полосу встречного движения. "Прокуратурой по результатам изучения обстоятельств ДТП в Мещовском районе, видео которого размещено в сети интернет, принято решение о передаче материалов из полиции в региональное управление следственного комитета для принятия процессуального решения и правовой оценки действий сотрудников ГИБДД", - информирует прокуратура Калужской области в пятницу. Согласно официальному сообщению УМВД по Калужской области, ДТП произошло 2 января на трассе М-3 в 15.43 мск. Предварительно, водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. В результате ДТП пострадали семь человек, уточняла полиция. Позже в соцсетях появилось видео (без звука) с видеорегистратора, на котором перед аварией по встречной полосе едет машина полиции без включенных проблесковых маячков. Машина объезжает несколько едущих по своей полосе автомобилей и затем включает "мигалку", после чего сразу резко уходит вправо, но один из двигавшихся ей навстречу автомобилей, видимо, не справляется с управлением и сталкивается со встречным автомобилем. Пользователи соцсетей возмутились, что машина ДПС никак не фигурирует в официальной информации УМВД об аварии.
калужская область
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происшествия, авто, калужская область, брянск, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Калужская область, Брянск, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
СК будет расследовать ДТП под Калугой, где пострадали семь человек

СК будет расследовать ДТП в Калужской области, где пострадали семь человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Прокуратура Калужской области передала из полиции в СК материалы о ДТП с семью пострадавшими после появления в соцсетях видео, где аварии предшествует выезд машины полиции на полосу встречного движения.
«
"Прокуратурой по результатам изучения обстоятельств ДТП в Мещовском районе, видео которого размещено в сети интернет, принято решение о передаче материалов из полиции в региональное управление следственного комитета для принятия процессуального решения и правовой оценки действий сотрудников ГИБДД", - информирует прокуратура Калужской области в пятницу.
Согласно официальному сообщению УМВД по Калужской области, ДТП произошло 2 января на трассе М-3 в 15.43 мск. Предварительно, водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. В результате ДТП пострадали семь человек, уточняла полиция.
Позже в соцсетях появилось видео (без звука) с видеорегистратора, на котором перед аварией по встречной полосе едет машина полиции без включенных проблесковых маячков. Машина объезжает несколько едущих по своей полосе автомобилей и затем включает "мигалку", после чего сразу резко уходит вправо, но один из двигавшихся ей навстречу автомобилей, видимо, не справляется с управлением и сталкивается со встречным автомобилем. Пользователи соцсетей возмутились, что машина ДПС никак не фигурирует в официальной информации УМВД об аварии.
 
ПроисшествияАвтоКалужская областьБрянскГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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