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ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/donetsk-1919803837.html
ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона
ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона - РИА Новости, 05.01.2024
ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона
Украинские войска в 11.55 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:23
2024-01-05T12:23
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240105/donetsk-1919775938.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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