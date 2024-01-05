https://ria.ru/20240105/donetsk-1919803837.html
ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона
ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона - РИА Новости, 05.01.2024
ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона
Украинские войска в 11.55 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:23
2024-01-05T12:23
2024-01-05T12:23
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240105/donetsk-1919775938.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка