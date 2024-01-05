https://ria.ru/20240105/donetsk-1919803837.html

ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона

ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона - РИА Новости, 05.01.2024

ВСУ сбросили в Донецке взрывоопасный предмет с дрона

Украинские войска в 11.55 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:23

2024-01-05T12:23

2024-01-05T12:23

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240105/donetsk-1919775938.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия