https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html
Российская ПВО перехватила пять украинских дронов над Черным морем
Российская ПВО перехватила пять украинских дронов над Черным морем - РИА Новости, 05.01.2024
Российская ПВО перехватила пять украинских дронов над Черным морем
Системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T22:03
2024-01-05T22:03
2024-01-05T22:35
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны."Пятого января 2024 года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили все аппараты над западной частью Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. Так, сегодня днем удалось уничтожить украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. Также минувшей ночью средства ПВО перехватили над территорией Крыма 36 дронов, а еще один беспилотник сбили над Кубанью.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, россия, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
Российская ПВО перехватила пять украинских дронов над Черным морем
Минобороны: средства ПВО перехватили пять дронов ВСУ над акваторией Черного моря
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным морем, сообщило
Минобороны.
«
"Пятого января 2024 года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили все аппараты над западной частью Черного моря.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. Так, сегодня днем удалось уничтожить украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. Также минувшей ночью средства ПВО перехватили над территорией Крыма 36 дронов, а еще один беспилотник сбили над Кубанью.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине