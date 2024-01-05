https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html

Российская ПВО перехватила пять украинских дронов над Черным морем

Российская ПВО перехватила пять украинских дронов над Черным морем - РИА Новости, 05.01.2024

Российская ПВО перехватила пять украинских дронов над Черным морем

Системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T22:03

2024-01-05T22:03

2024-01-05T22:35

специальная военная операция на украине

черное море

россия

украина

вооруженные силы украины

пво

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны."Пятого января 2024 года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили все аппараты над западной частью Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. Так, сегодня днем удалось уничтожить украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. Также минувшей ночью средства ПВО перехватили над территорией Крыма 36 дронов, а еще один беспилотник сбили над Кубанью.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черное море, россия, украина, вооруженные силы украины, пво