https://ria.ru/20240105/ataki-1919815356.html

ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.01.2024

ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили девять атак ВСУ за неделю, Киев потерял более 1990 военнослужащих, четыре танка, 17 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:48

2024-01-05T13:48

2024-01-05T13:50

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили девять атак ВСУ за неделю, Киев потерял более 1990 военнослужащих, четыре танка, 17 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ за прошедший период на донецком направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире