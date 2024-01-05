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ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.01.2024
ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили девять атак ВСУ за неделю, Киев потерял более 1990 военнослужащих, четыре танка, 17 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:48
2024-01-05T13:48
2024-01-05T13:50
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили девять атак ВСУ за неделю, Киев потерял более 1990 военнослужащих, четыре танка, 17 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ за прошедший период на донецком направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
ВСУ за неделю потеряли почти две тысячи солдат на Донецком направлении