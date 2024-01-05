Рейтинг@Mail.ru
ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 05.01.2024 (обновлено: 13:50 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/ataki-1919815356.html
ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.01.2024
ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили девять атак ВСУ за неделю, Киев потерял более 1990 военнослужащих, четыре танка, 17 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:48
2024-01-05T13:50
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_0:299:3083:2033_1920x0_80_0_0_3674a30ae2663452729fe6665945f0e9.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили девять атак ВСУ за неделю, Киев потерял более 1990 военнослужащих, четыре танка, 17 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ за прошедший период на донецком направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_d4054dc8fd43f6586ee25af969d40fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

ВСУ за неделю потеряли почти две тысячи солдат на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили девять атак ВСУ за неделю, Киев потерял более 1990 военнослужащих, четыре танка, 17 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери ВСУ за прошедший период на донецком направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
"Будет хуже": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине
13:22
 
Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала