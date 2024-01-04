https://ria.ru/20240104/znaki-1919682068.html

Спрос на русскоязычные товарные знаки вырос на треть, показало исследование

Спрос на русскоязычные товарные знаки вырос на треть, показало исследование - РИА Новости, 04.01.2024

Спрос на русскоязычные товарные знаки вырос на треть, показало исследование

Число заявок на регистрацию русскоязычных товарных знаков выросло за прошедший год более чем на треть, при этом больше всего обращений от заявителей из России,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T11:33

2024-01-04T11:33

2024-01-04T11:33

белоруссия

россия

китай

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число заявок на регистрацию русскоязычных товарных знаков выросло за прошедший год более чем на треть, при этом больше всего обращений от заявителей из России, Белоруссии и Китая, подсчитали для РИА Новости в компании "Онлайн Патент". Для анализа использовались только заявки, имеющие, по данным Роспатента, словесный элемент. Заявки без указания расшифровки словесного элемента исключены из общего массива. Заявки, содержащие только буквы кириллического алфавита, были отнесены к категории "Кириллица", а те, где присутствуют буквы латинского алфавита, в том числе наряду с кириллицей, - к "Латинице". "Количество заявок на регистрацию товарных знаков, содержащих словесный элемент, в 2023 году выросло по отношению к 2022 году на 33%. Рост количества заявок, выполненных в кириллице, почти соответствует темпам роста рынка – плюс 37%. Рост количества заявок, выполненных в латинице, существенно ниже, и составляет 24%. Несколько снизилась и доля латиницы в общем количестве заявок, содержащих словесный элемент, - 60% в 2023 году против 65% в 2022 году", - говорится в исследовании. Отмечается, что российские заявители наиболее массово подают заявки на регистрацию товарных знаков в РФ. При этом рост год к году количества заявок, поданных российскими компаниями в кириллице, значительно выше аналогичных показателей для латиницы – 38% против 25%. Среди иностранных заявителей заявки на русскоязычные товарные знаки в 2022 году чаще всего подавали компании из Германии, в топе также присутствовали США и Белоруссия. А в 2023 году в количество заявок из ФРГ и США существенно упало, наиболее частыми странами происхождения кириллических заявок стали Белоруссия, КНР и Кипр. Так, например, в 2022 году на регистрацию товарных знаков на кириллице было подано 26031 заявка из 53 стран, в общем количестве также учтены заявки без указания страны происхождения заявителя. Лидеры по количеству – заявители из РФ (25187 заявок), далее ФРГ (126), США (108), Белоруссия (98 заявок). А на латинице было подано 50678 заявок из 113 стран, с учетом тех, что без указания страны. В лидерах - заявители из РФ (45131 заявок), далее КНР (1505), США (776), Корея (323), Белоруссия (223) и Кипр (170). А в 2023 году на кириллице подали 35777 заявок из 57 стран также с учетом тех, что были без страны происхождения. В топ по числу заявок вошли: Россия (34768), Белоруссия (203), КНР (167) и Кипр (85). На латинице же всего было 62748 заявок из 107 стран. Лидеры - по-прежнему заявители из РФ (56326 заявок) и КНР (2597), а также США (512), Белоруссия (375), Корея (259) и Гонконг (218),

https://ria.ru/20231229/peskov-1918947394.html

https://realty.ria.ru/20231226/plaza-1918173017.html

белоруссия

россия

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, китай, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)