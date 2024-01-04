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Умер актер Константин Желдин - РИА Новости, 05.01.2024
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Культура
 
21:03 04.01.2024 (обновлено: 06:56 05.01.2024)
https://ria.ru/20240104/zheldin-1919742948.html
Умер актер Константин Желдин
Умер актер Константин Желдин - РИА Новости, 05.01.2024
Умер актер Константин Желдин
Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и телесериалу "Ликвидация",... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T21:03
2024-01-05T06:56
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и телесериалу "Ликвидация", скончался на 91-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем телеграм-канале.&quot;Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра &quot;Около&quot;, — написал Заславский.Он отметил, что Желдин, несмотря на возраст, был востребован как актер и не уходил из профессии.&quot;Я об этом узнал из театра &quot;Около&quot;, где он работал в последние годы. &lt;…&gt; Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной и на Таганке&quot;, — рассказал РИА Новости Заславский.Желдин родился в 1933 году в Москве, в 1961-м окончил училище имени Щукина.Желдин работал в Театре на Бронной у режиссера Андрея Гончарова в 1962-1963 годах, затем с 1966 по 2000 год — Театре на Таганке. С 2001 года служил в театре "Около дома Станиславского" у режиссера Юрия Погребничко. Желдин известен по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны", телесериале "Ликвидация", а также картинах "Брат 2", "Исаев", "Адъютант его превосходительства".
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гитис, общество, рсфср, россия, москва, григорий заславский, театр на таганке
Культура, ГИТИС, Общество, РСФСР, Россия, Москва, Григорий Заславский, Театр на Таганке
Умер актер Константин Желдин

Ректор ГИТИСа Заславский: актер Константин Желдин умер в возрасте 90 лет

© Мосфильм (1969)Актер Константин Желдин
Актер Константин Желдин
© Мосфильм (1969)
Актер Константин Желдин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и телесериалу "Ликвидация", скончался на 91-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем телеграм-канале.
«

"Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра "Около", — написал Заславский.

Он отметил, что Желдин, несмотря на возраст, был востребован как актер и не уходил из профессии.
«

"Я об этом узнал из театра "Около", где он работал в последние годы. <…> Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной и на Таганке", — рассказал РИА Новости Заславский.

Желдин родился в 1933 году в Москве, в 1961-м окончил училище имени Щукина.
Желдин работал в Театре на Бронной у режиссера Андрея Гончарова в 1962-1963 годах, затем с 1966 по 2000 год — Театре на Таганке. С 2001 года служил в театре "Около дома Станиславского" у режиссера Юрия Погребничко. Желдин известен по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны", телесериале "Ликвидация", а также картинах "Брат 2", "Исаев", "Адъютант его превосходительства".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКонстантин Желдин и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Константин Желдин, Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Константин Желдин и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"
 
КультураГИТИСОбществоРСФСРРоссияМоскваГригорий ЗаславскийТеатр на Таганке
 
 
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