https://ria.ru/20240104/zheldin-1919742948.html

Умер актер Константин Желдин

Умер актер Константин Желдин - РИА Новости, 05.01.2024

Умер актер Константин Желдин

Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и телесериалу "Ликвидация",... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T21:03

2024-01-04T21:03

2024-01-05T06:56

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театр на таганке

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и телесериалу "Ликвидация", скончался на 91-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем телеграм-канале."Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра "Около", — написал Заславский.Он отметил, что Желдин, несмотря на возраст, был востребован как актер и не уходил из профессии."Я об этом узнал из театра "Около", где он работал в последние годы. <…> Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной и на Таганке", — рассказал РИА Новости Заславский.Желдин родился в 1933 году в Москве, в 1961-м окончил училище имени Щукина.Желдин работал в Театре на Бронной у режиссера Андрея Гончарова в 1962-1963 годах, затем с 1966 по 2000 год — Театре на Таганке. С 2001 года служил в театре "Около дома Станиславского" у режиссера Юрия Погребничко. Желдин известен по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны", телесериале "Ликвидация", а также картинах "Брат 2", "Исаев", "Адъютант его превосходительства".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гитис, общество, рсфср, россия, москва, григорий заславский, театр на таганке