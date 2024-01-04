Умер актер Константин Желдин
Ректор ГИТИСа Заславский: актер Константин Желдин умер в возрасте 90 лет
© Мосфильм (1969)Актер Константин Желдин
© Мосфильм (1969)
Актер Константин Желдин . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и телесериалу "Ликвидация", скончался на 91-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем телеграм-канале.
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"Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра "Около", — написал Заславский.
Он отметил, что Желдин, несмотря на возраст, был востребован как актер и не уходил из профессии.
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"Я об этом узнал из театра "Около", где он работал в последние годы. <…> Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной и на Таганке", — рассказал РИА Новости Заславский.
Желдин родился в 1933 году в Москве, в 1961-м окончил училище имени Щукина.
Желдин работал в Театре на Бронной у режиссера Андрея Гончарова в 1962-1963 годах, затем с 1966 по 2000 год — Театре на Таганке. С 2001 года служил в театре "Около дома Станиславского" у режиссера Юрия Погребничко. Желдин известен по ролям второго плана в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны", телесериале "Ликвидация", а также картинах "Брат 2", "Исаев", "Адъютант его превосходительства".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКонстантин Желдин и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Константин Желдин и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"