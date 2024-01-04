https://ria.ru/20240104/yazyk-1919665636.html

Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо

Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо - РИА Новости, 04.01.2024

Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", общаясь с девочкой Анастасией из Луганска, рассказал, что отказываться РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:03

2024-01-04T10:03

2024-01-04T10:03

сергей лавров

россия

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", общаясь с девочкой Анастасией из Луганска, рассказал, что отказываться от английского языка глупо. В беседе с Анастасией министр спросил у нее, какой язык она изучает, на что девочка ответила, что английский. Лавров похвалил и сказал, что английский полезный язык. "Я не считаю, что правы те, кто говорят: "Вот они на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдем". Это глупо, потому что язык-то здесь не причем. Это так же как Зеленский запретил на Украине русский язык, образование", - сказал Лавров в разговоре с 11-летней жительницей Луганска. Так и с английским, подчеркнул министр, не нужно впадать в крайности. Но, тем не менее, добавил Лавров, будущему дипломату нужно знать два языка.

https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, общество