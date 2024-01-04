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Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо - РИА Новости, 04.01.2024
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10:03 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/yazyk-1919665636.html
Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо
Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо - РИА Новости, 04.01.2024
Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", общаясь с девочкой Анастасией из Луганска, рассказал, что отказываться РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:03
2024-01-04T10:03
сергей лавров
россия
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", общаясь с девочкой Анастасией из Луганска, рассказал, что отказываться от английского языка глупо. В беседе с Анастасией министр спросил у нее, какой язык она изучает, на что девочка ответила, что английский. Лавров похвалил и сказал, что английский полезный язык. "Я не считаю, что правы те, кто говорят: "Вот они на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдем". Это глупо, потому что язык-то здесь не причем. Это так же как Зеленский запретил на Украине русский язык, образование", - сказал Лавров в разговоре с 11-летней жительницей Луганска. Так и с английским, подчеркнул министр, не нужно впадать в крайности. Но, тем не менее, добавил Лавров, будущему дипломату нужно знать два языка.
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сергей лавров, россия, общество
Сергей Лавров, Россия, Общество
Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо

Лавров: не нужно впадать в крайности, отказываться от английского языка глупо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", общаясь с девочкой Анастасией из Луганска, рассказал, что отказываться от английского языка глупо.
В беседе с Анастасией министр спросил у нее, какой язык она изучает, на что девочка ответила, что английский. Лавров похвалил и сказал, что английский полезный язык.
"Я не считаю, что правы те, кто говорят: "Вот они на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдем". Это глупо, потому что язык-то здесь не причем. Это так же как Зеленский запретил на Украине русский язык, образование", - сказал Лавров в разговоре с 11-летней жительницей Луганска.
Так и с английским, подчеркнул министр, не нужно впадать в крайности. Но, тем не менее, добавил Лавров, будущему дипломату нужно знать два языка.
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