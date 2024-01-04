https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650782.html

В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ

В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024

В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ

Напавшая с ножом на пассажиров токийского метро женщина признала, что хотела "убить людей", сообщает агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T06:00

2024-01-04T06:00

2024-01-04T06:00

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ТОКИО, 4 янв – РИА Новости. Напавшая с ножом на пассажиров токийского метро женщина признала, что хотела "убить людей", сообщает агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. "Я хотела убить людей", - приводит слова женщины в ходе допроса агентство. Накануне поздно вечером в вагоне поезда, остановившегося на станции "Акихабара" по линии "Яманотэ" в Токио, где расположен знаменитый одноименный торговый район, произошло нападение женщины с ножом на людей. При инциденте пострадали четверо мужчин. Нападавшая была задержана на месте, а позже арестована по подозрению в покушении на убийство. Ее точный возраст неизвестен, но агентство отмечало, что ей на вид от 20 до 30 лет.

https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650584.html

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в мире, токио, япония