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В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
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В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ
В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ
Напавшая с ножом на пассажиров токийского метро женщина признала, что хотела "убить людей", сообщает агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T06:00
2024-01-04T06:00
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ТОКИО, 4 янв – РИА Новости. Напавшая с ножом на пассажиров токийского метро женщина признала, что хотела "убить людей", сообщает агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. "Я хотела убить людей", - приводит слова женщины в ходе допроса агентство. Накануне поздно вечером в вагоне поезда, остановившегося на станции "Акихабара" по линии "Яманотэ" в Токио, где расположен знаменитый одноименный торговый район, произошло нападение женщины с ножом на людей. При инциденте пострадали четверо мужчин. Нападавшая была задержана на месте, а позже арестована по подозрению в покушении на убийство. Ее точный возраст неизвестен, но агентство отмечало, что ей на вид от 20 до 30 лет.
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в мире, токио, япония
В мире, Токио, Япония
В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ

Киодо: в Токио напавшая с ножом в метро женщина заявила, что хотела их убить

© Кадр очевидцаЗадержание женщины, которая напала с ножом на людей в поезде метро в Токио
Задержание женщины, которая напала с ножом на людей в поезде метро в Токио
© Кадр очевидца
Задержание женщины, которая напала с ножом на людей в поезде метро в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 янв – РИА Новости. Напавшая с ножом на пассажиров токийского метро женщина признала, что хотела "убить людей", сообщает агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию.
«
"Я хотела убить людей", - приводит слова женщины в ходе допроса агентство.
Накануне поздно вечером в вагоне поезда, остановившегося на станции "Акихабара" по линии "Яманотэ" в Токио, где расположен знаменитый одноименный торговый район, произошло нападение женщины с ножом на людей. При инциденте пострадали четверо мужчин.
Нападавшая была задержана на месте, а позже арестована по подозрению в покушении на убийство. Ее точный возраст неизвестен, но агентство отмечало, что ей на вид от 20 до 30 лет.
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