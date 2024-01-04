https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650782.html
В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ
В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ
Напавшая с ножом на пассажиров токийского метро женщина признала, что хотела "убить людей", сообщает агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T06:00
2024-01-04T06:00
2024-01-04T06:00
в мире
токио
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919606632_0:125:1181:789_1920x0_80_0_0_e39dfb1bc82b79488fa947d242bf66bb.jpg
ТОКИО, 4 янв – РИА Новости. Напавшая с ножом на пассажиров токийского метро женщина признала, что хотела "убить людей", сообщает агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. "Я хотела убить людей", - приводит слова женщины в ходе допроса агентство. Накануне поздно вечером в вагоне поезда, остановившегося на станции "Акихабара" по линии "Яманотэ" в Токио, где расположен знаменитый одноименный торговый район, произошло нападение женщины с ножом на людей. При инциденте пострадали четверо мужчин. Нападавшая была задержана на месте, а позже арестована по подозрению в покушении на убийство. Ее точный возраст неизвестен, но агентство отмечало, что ей на вид от 20 до 30 лет.
https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650584.html
токио
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919606632_0:14:1181:900_1920x0_80_0_0_be132ddb78313e8d7da347139998455e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, япония
В Токио женщина напала на пассажиров метро с ножом, пишут СМИ
Киодо: в Токио напавшая с ножом в метро женщина заявила, что хотела их убить