Выставка "Россия" установила новый рекорд посещаемости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" в Москве приняла 156 тысяч гостей в первый рабочий день 2024 года, сообщила пресс-служба выставки. "На выставке-форуме "Россия" установлен очередной рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тысяч человек", — уточнили в материале. Выставка "Россия" продолжила работу 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей. Посетителей ждала специальная новогодняя программа. "Всего за первые два месяца работы выставку "Россия" посетили почти четыре миллиона человек", — отметила пресс-служба. Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия 31 декабря на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетили свыше 120 тысяч человек со всей страны. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Выставка "Россия" продолжила работу 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей. Посетителей ждала специальная новогодняя программа.
"Всего за первые два месяца работы выставку "Россия" посетили почти четыре миллиона человек", — отметила пресс-служба.
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25 декабря 2023, 05:12
Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия 31 декабря на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетили свыше 120 тысяч человек со всей страны.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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