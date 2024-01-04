https://ria.ru/20240104/vystavka-1919674251.html

Выставка "Россия" установила новый рекорд посещаемости

Выставка "Россия" установила новый рекорд посещаемости - РИА Новости, 04.01.2024

Выставка "Россия" установила новый рекорд посещаемости

Международная выставка-форум "Россия" в Москве приняла 156 тысяч гостей в первый рабочий день 2024 года, сообщила пресс-служба выставки. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:45

2024-01-04T10:45

2024-01-04T15:12

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" в Москве приняла 156 тысяч гостей в первый рабочий день 2024 года, сообщила пресс-служба выставки. "На выставке-форуме "Россия" установлен очередной рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тысяч человек", — уточнили в материале. Выставка "Россия" продолжила работу 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей. Посетителей ждала специальная новогодняя программа. "Всего за первые два месяца работы выставку "Россия" посетили почти четыре миллиона человек", — отметила пресс-служба. Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия 31 декабря на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетили свыше 120 тысяч человек со всей страны. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231225/vystavka-1917833184.html

https://ria.ru/20231228/rossiya-1918682792.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва