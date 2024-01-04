https://ria.ru/20240104/voyna-1919649191.html

"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму

"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму - РИА Новости, 04.01.2024

"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму

Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T04:55

2024-01-04T04:55

2024-01-04T04:55

специальная военная операция на украине

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великобритания

владимир зеленский

руслан бортник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.Эксперт прокомментировал вышедшее в понедельник интервью Зеленского британскому журналу Economist. Президент рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году."Этот стратегический пункт (операции против Крыма. — Прим. ред.) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах", — отметил аналитик.Бортник пояснил, что Великобритания воспринимает конфликт с Россией как "еще одну Крымскую войну". Именно британские вооружения — ракеты Storm Shadow и морские беспилотники — найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова, заметил эксперт.Политолог также обратил внимание на колоссальное стратегическое значение Крыма. "Кто контролирует Крым, контролирует в преимущественной мере Азовское море и в значительной мере Черное море. Есть возможность продвигаться как на Кавказ, так и в Турцию, серьезно влиять на Средиземноморье и Южную Европу", — рассказал Бортник.Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус охарактеризовал слова Зеленского об операциях против Крыма как "популистские заявления". По словам парламентария, попытка захватить полуостров закончится для ВСУ плачевно, "не успев даже начаться".

https://ria.ru/20240102/povedenie-1919416949.html

https://ria.ru/20240102/krym-1919421544.html

https://ria.ru/20240102/plan-1919446914.html

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в мире, россия, киев, великобритания, владимир зеленский, руслан бортник, вооруженные силы украины, республика крым, черное море, азовское море