"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму
Политолог Бортник: Зеленский обещает атаковать Крым, чтобы понравиться Британии
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
Эксперт прокомментировал вышедшее в понедельник интервью Зеленского британскому журналу Economist. Президент рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году.
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"Этот стратегический пункт (операции против Крыма. — Прим. ред.) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах", — отметил аналитик.
Бортник пояснил, что Великобритания воспринимает конфликт с Россией как "еще одну Крымскую войну". Именно британские вооружения — ракеты Storm Shadow и морские беспилотники — найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова, заметил эксперт.
Политолог также обратил внимание на колоссальное стратегическое значение Крыма.
"Кто контролирует Крым, контролирует в преимущественной мере Азовское море и в значительной мере Черное море. Есть возможность продвигаться как на Кавказ, так и в Турцию, серьезно влиять на Средиземноморье и Южную Европу", — рассказал Бортник.
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус охарактеризовал слова Зеленского об операциях против Крыма как "популистские заявления". По словам парламентария, попытка захватить полуостров закончится для ВСУ плачевно, "не успев даже начаться".