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"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:55 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/voyna-1919649191.html
"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму
"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму - РИА Новости, 04.01.2024
"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму
Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T04:55
2024-01-04T04:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
великобритания
владимир зеленский
руслан бортник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.Эксперт прокомментировал вышедшее в понедельник интервью Зеленского британскому журналу Economist. Президент рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году.&quot;Этот стратегический пункт (операции против Крыма. — Прим. ред.) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах&quot;, — отметил аналитик.Бортник пояснил, что Великобритания воспринимает конфликт с Россией как "еще одну Крымскую войну". Именно британские вооружения — ракеты Storm Shadow и морские беспилотники — найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова, заметил эксперт.Политолог также обратил внимание на колоссальное стратегическое значение Крыма. "Кто контролирует Крым, контролирует в преимущественной мере Азовское море и в значительной мере Черное море. Есть возможность продвигаться как на Кавказ, так и в Турцию, серьезно влиять на Средиземноморье и Южную Европу", — рассказал Бортник.Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус охарактеризовал слова Зеленского об операциях против Крыма как "популистские заявления". По словам парламентария, попытка захватить полуостров закончится для ВСУ плачевно, "не успев даже начаться".
https://ria.ru/20240102/povedenie-1919416949.html
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в мире, россия, киев, великобритания, владимир зеленский, руслан бортник, вооруженные силы украины, республика крым, черное море, азовское море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Черное море, Азовское море
"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму

Политолог Бортник: Зеленский обещает атаковать Крым, чтобы понравиться Британии

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
Эксперт прокомментировал вышедшее в понедельник интервью Зеленского британскому журналу Economist. Президент рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году.
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«

"Этот стратегический пункт (операции против Крыма. — Прим. ред.) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах", — отметил аналитик.

Бортник пояснил, что Великобритания воспринимает конфликт с Россией как "еще одну Крымскую войну". Именно британские вооружения — ракеты Storm Shadow и морские беспилотники — найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова, заметил эксперт.
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Политолог также обратил внимание на колоссальное стратегическое значение Крыма.
"Кто контролирует Крым, контролирует в преимущественной мере Азовское море и в значительной мере Черное море. Есть возможность продвигаться как на Кавказ, так и в Турцию, серьезно влиять на Средиземноморье и Южную Европу", — рассказал Бортник.
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус охарактеризовал слова Зеленского об операциях против Крыма как "популистские заявления". По словам парламентария, попытка захватить полуостров закончится для ВСУ плачевно, "не успев даже начаться".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВеликобританияВладимир ЗеленскийРуслан БортникВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымЧерное мореАзовское море
 
 
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