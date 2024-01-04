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"Заполнить русское небо". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление - РИА Новости, 04.01.2024
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18:46 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919731993.html
"Заполнить русское небо". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление
"Заполнить русское небо". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление - РИА Новости, 04.01.2024
"Заполнить русское небо". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление
Украине не удастся атаковать Россию "миллионами дронов", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой". РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:46
2024-01-04T18:46
политика
россия
украина
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украине не удастся атаковать Россию "миллионами дронов", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".&quot;Наш министр (цифровой трансформации. — Прим. ред.) — это просто болтливая базарная баба. Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше. Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией. Этого нет&quot;, — заявил военный.По словам Кривоноса, киевские чиновники получили средства на налаживание собственного производства БПЛА, но так и не создали необходимых мощностей. При этом выделенные на эти цели деньги были разворованы, отметил генерал.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть беспилотниками" линию фронта шириной в 2 470 километров.
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политика, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Заполнить русское небо". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление

Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план нанести удар по России миллионами БПЛА

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украине не удастся атаковать Россию "миллионами дронов", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
«

"Наш министр (цифровой трансформации. — Прим. ред.) — это просто болтливая базарная баба. Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше. Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией. Этого нет", — заявил военный.

По словам Кривоноса, киевские чиновники получили средства на налаживание собственного производства БПЛА, но так и не создали необходимых мощностей. При этом выделенные на эти цели деньги были разворованы, отметил генерал.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть беспилотниками" линию фронта шириной в 2 470 километров.
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