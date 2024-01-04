https://ria.ru/20240104/ukraina-1919731993.html

"Заполнить русское небо". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление

"Заполнить русское небо". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление - РИА Новости, 04.01.2024

"Заполнить русское небо". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление

Украине не удастся атаковать Россию "миллионами дронов", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой". РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:46

2024-01-04T18:46

2024-01-04T18:46

политика

россия

украина

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украине не удастся атаковать Россию "миллионами дронов", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Наш министр (цифровой трансформации. — Прим. ред.) — это просто болтливая базарная баба. Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше. Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией. Этого нет", — заявил военный.По словам Кривоноса, киевские чиновники получили средства на налаживание собственного производства БПЛА, но так и не создали необходимых мощностей. При этом выделенные на эти цели деньги были разворованы, отметил генерал.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть беспилотниками" линию фронта шириной в 2 470 километров.

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919722924.html

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политика, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины