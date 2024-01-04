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В Совфеде рассказали, как Запад попал в украинскую ловушку - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919653092.html
В Совфеде рассказали, как Запад попал в украинскую ловушку
В Совфеде рассказали, как Запад попал в украинскую ловушку - РИА Новости, 04.01.2024
В Совфеде рассказали, как Запад попал в украинскую ловушку
Киев лишил поддерживающие его западные страны свободы маневра, якобы демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T07:07
2024-01-04T07:07
специальная военная операция на украине
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нато
совет федерации рф
константин косачев
политика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Киев лишил поддерживающие его западные страны свободы маневра, якобы демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет "плана "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. По словам Косачева, обратить внимание на эти слова стоит не только потому, что сказанное было очевидно с самого начала. "Дело в том, что единственным шансом для нынешних властей Украины не рухнуть, не предстать перед судом истории и не сгинуть с позором в ее анналах действительно является втягивание Запада в конфликт с Россией. Других шансов просто нет. Отсюда - удержание Запада на стороне Украины любой ценой и всеми средствами: постановочные провокации, удары по критической инфраструктуре в зоне конфликта (АЭС, ГЭС, трубопроводы, мосты), удары по гражданским объектам на территории России (Белгород - наиболее трагичный пример) и, понятное дело, страшилки про неизбежную агрессию России против стран ЕС и НАТО", - написал Косачев. По его словам, Запад оказался "в украинской ловушке безысходности", при этом не пытается "давать Украине по рукам" хотя бы там, где возникают риски прямой конфронтации Запада с РФ, а продолжает "молчаливо играть с огнем в расчете на геополитический куш". Косачев считает, что об этом говорят и "последние безответственные заявления" европейских и американских чиновников о трагедии в Белгороде, которые утверждают, что у Украины есть "право на ответ". "Во всей этой истории только Западу не очевидно очевидное - Украина в отсутствие шансов на победу лишила свободы маневра его самого. Хвост играет собакой. Цель оправдывает любые средства. Правил ведения войны не существует. А в комплексе - ложь во спасение становится для Украины главным орудием борьбы. И в этой ситуации якобы всемогущий Запад выглядит все более жалко. Якобы демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине. Где уничтожена многопартийность, ликвидированы выборы, подавляются национальные меньшинства, терроризируются вплоть до политических убийств инакомыслящие, отменяется культурное разнообразие, переписывается история и при прямом вмешательстве государства насаждается религиозная нетерпимость", - написал вице-спикер Совфеда. Косачев полагает, что в мире трудно найти более далекую от либеральных ценностей западного мира страну, чем Украина. Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
https://ria.ru/20240104/plesen-1919651442.html
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украина, россия, евросоюз, нато, совет федерации рф, константин косачев, политика, дмитрий кулеба, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Евросоюз, НАТО, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Политика, Дмитрий Кулеба, Вячеслав Гладков, Белгород
В Совфеде рассказали, как Запад попал в украинскую ловушку

Косачев: "демократический" Запад с треском проигрывает авторитарной Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Киев лишил поддерживающие его западные страны свободы маневра, якобы демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет "плана "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. По словам Косачева, обратить внимание на эти слова стоит не только потому, что сказанное было очевидно с самого начала.
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"Дело в том, что единственным шансом для нынешних властей Украины не рухнуть, не предстать перед судом истории и не сгинуть с позором в ее анналах действительно является втягивание Запада в конфликт с Россией. Других шансов просто нет. Отсюда - удержание Запада на стороне Украины любой ценой и всеми средствами: постановочные провокации, удары по критической инфраструктуре в зоне конфликта (АЭС, ГЭС, трубопроводы, мосты), удары по гражданским объектам на территории России (Белгород - наиболее трагичный пример) и, понятное дело, страшилки про неизбежную агрессию России против стран ЕС и НАТО", - написал Косачев.
По его словам, Запад оказался "в украинской ловушке безысходности", при этом не пытается "давать Украине по рукам" хотя бы там, где возникают риски прямой конфронтации Запада с РФ, а продолжает "молчаливо играть с огнем в расчете на геополитический куш". Косачев считает, что об этом говорят и "последние безответственные заявления" европейских и американских чиновников о трагедии в Белгороде, которые утверждают, что у Украины есть "право на ответ".
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"Во всей этой истории только Западу не очевидно очевидное - Украина в отсутствие шансов на победу лишила свободы маневра его самого. Хвост играет собакой. Цель оправдывает любые средства. Правил ведения войны не существует. А в комплексе - ложь во спасение становится для Украины главным орудием борьбы. И в этой ситуации якобы всемогущий Запад выглядит все более жалко. Якобы демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине. Где уничтожена многопартийность, ликвидированы выборы, подавляются национальные меньшинства, терроризируются вплоть до политических убийств инакомыслящие, отменяется культурное разнообразие, переписывается история и при прямом вмешательстве государства насаждается религиозная нетерпимость", - написал вице-спикер Совфеда.
Косачев полагает, что в мире трудно найти более далекую от либеральных ценностей западного мира страну, чем Украина.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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