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Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024
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14:05 04.01.2024 (обновлено: 18:03 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/ukaz-1919697489.html
Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников
Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024
Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников
Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:05
2024-01-04T18:03
россия
владимир путин
госдума рф
александр хинштейн
безопасность
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции за наемничество, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за "наемничество", разрешится. Своих граждан Россия не выдает!" — написал Хинштейн.Ранее Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей. Такое же право, как следует из указа, есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.
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россия, владимир путин, госдума рф, александр хинштейн, безопасность
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Александр Хинштейн, Безопасность
Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников

Хинштейн: указ Путина решит проблему с выдачей ветеранов СВО за наемничество

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции за наемничество, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за "наемничество", разрешится. Своих граждан Россия не выдает!" — написал Хинштейн.
Ранее Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей. Такое же право, как следует из указа, есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО
1 января, 21:46
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФАлександр ХинштейнБезопасность
 
 
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