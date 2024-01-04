https://ria.ru/20240104/ukaz-1919697489.html

Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников

Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024

Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников

Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:05

2024-01-04T14:05

2024-01-04T18:03

россия

владимир путин

госдума рф

александр хинштейн

безопасность

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции за наемничество, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за "наемничество", разрешится. Своих граждан Россия не выдает!" — написал Хинштейн.Ранее Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей. Такое же право, как следует из указа, есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.

https://ria.ru/20240101/napadenie-1919403155.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, госдума рф, александр хинштейн, безопасность