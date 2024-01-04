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Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников
Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024
Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников
Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:05
2024-01-04T14:05
2024-01-04T18:03
россия
владимир путин
госдума рф
александр хинштейн
безопасность
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции за наемничество, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за "наемничество", разрешится. Своих граждан Россия не выдает!" — написал Хинштейн.Ранее Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей. Такое же право, как следует из указа, есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.
https://ria.ru/20240101/napadenie-1919403155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума рф, александр хинштейн, безопасность
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Александр Хинштейн, Безопасность
Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников
Хинштейн: указ Путина решит проблему с выдачей ветеранов СВО за наемничество