https://ria.ru/20240104/tanki-1919671890.html
ВС России на Запорожском направлении получили модернизированные танки
ВС России на Запорожском направлении получили модернизированные танки - РИА Новости, 04.01.2024
ВС России на Запорожском направлении получили модернизированные танки
Модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооружённых сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир танкового... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:35
2024-01-04T10:35
2024-01-04T10:35
безопасность
россия
новое оружие россии
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооружённых сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир танкового подразделения ВС РФ. Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают её очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций. "Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи..., она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", - рассказал журналистам командир танкового подразделения. Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ. Надежность и проходимость нового танка Т-80БВМ также являются преимуществами перед другими танками, такими как "Леопард". "Допустим, те же Леопарды тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает. Вот это отличие, оно позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и вести работу по вражеским окопам и блиндажам, не замедляя темп", - подчеркнул Николай.
https://ria.ru/20231227/tank-1918359343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Безопасность, Россия, Новое оружие России
ВС России на Запорожском направлении получили модернизированные танки
Военные на Запорожском направлении получили модернизированные танки Т-80БВМ
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооружённых сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир танкового подразделения ВС РФ.
Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают её очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций.
«
"Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи..., она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", - рассказал журналистам командир танкового подразделения.
Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ. Надежность и проходимость нового танка Т-80БВМ
также являются преимуществами перед другими танками, такими как "Леопард".
"Допустим, те же Леопарды тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает. Вот это отличие, оно позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и вести работу по вражеским окопам и блиндажам, не замедляя темп", - подчеркнул Николай.
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14