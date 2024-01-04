https://ria.ru/20240104/tambov-1919703861.html

Матушкин: тамбовская облдума устроила праздник для детей участников СВО

Матушкин: тамбовская облдума устроила праздник для детей участников СВО - РИА Новости, 04.01.2024

Матушкин: тамбовская облдума устроила праздник для детей участников СВО

Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным организовали в четверг яркое новогоднее шоу для детей, чьи отцы находятся сейчас РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:47

2024-01-04T14:47

2024-01-04T14:50

тамбовская область

общество

тамбов

тамбовская областная дума

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ТАМБОВ, 4 янв - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным организовали в четверг яркое новогоднее шоу для детей, чьи отцы находятся сейчас в зоне СВО, сообщает пресс-служба областного парламента. Матушкин отметил, что подобные новогодние праздники для детей, чьи отцы сейчас отстаивают суверенитет нашего государства, региональный парламент проводил и в прошлом году. Ребята приезжают на праздник в Думу не только из Тамбова, но и из муниципальных округов региона. "Это дело первостепенной важности – окружить семьи наших защитников заботой и вниманием. Папы этих детей выполняют сейчас важнейшую миссию по защите нашего государства. Нам очень хочется порадовать ребятишек, подарить им хорошее настроение, веселье. Для них подготовлена прекрасная праздничная программа, веселые конкурсы, подарки. Надеюсь, что и ребятишки, и их мамы останутся довольны", - привели в пресс-службе слова Матушкина. Ребята поучаствовали в театрализованном представлении, водили хоровод, завершился праздник вручением подарков. В пресс-службе напомнили, что областная Дума шефствует над Тамбовским домом-интернатом для ветеранов войны и труда, над областным специализированным Домом ребенка. Каждый месяц депутаты собирают личные средства, которые направляют на помощь участникам СВО.

https://ria.ru/20231227/matushkin-1918457298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тамбов, тамбовская областная дума